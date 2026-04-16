Konami a officialisé la sortie de deux visual novels remasterisés issus de l’univers Prince of Tennis, prévus pour le 30 juillet 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les titres concernés, The Prince of Tennis: Sweet School Festival 0-40 and more… et The Prince of Tennis: Doki Doki Survival eternal passion! Tie break game, seront disponibles en téléchargement sur l’eShop, avec une prise en charge multilingue incluant l’anglais, le japonais, le chinois traditionnel et simplifié, ainsi que des voix originales en japonais. Une édition physique sera également proposée en Asie pour les versions Switch, accompagnée d’éléments collectors, tandis que les deux jeux sortiront simultanément sur PC via Steam.

Ces remasters marquent le retour de licences otome cultes au Japon depuis plus de vingt ans, adaptées pour une diffusion mondiale. Sweet School Festival 0-40 and more… plonge la joueuse dans l’organisation d’un festival scolaire commun réunissant les clubs de tennis de sept établissements sélectionnés lors du tournoi régional du Kantō. En tant que membre du comité de gestion, elle doit soutenir l’équipe de son choix pour remporter le concours des stands, tout en tissant des liens avec les personnages emblématiques de la série. Chaque école présente une dynamique distincte, des tensions stratégiques de Seishun Gakuen, menée par Tezuka et Echizen, aux rivalités internes de Hyotei Gakuen, où la pression exercée par Atobe exige une résilience à toute épreuve. Les interactions avec les joueurs, comme Fuji, dont le mystère fascine, ou Akutsu, dont la frustration peut basculer en opportunité narrative, influencent directement le déroulement de l’intrigue.

De son côté, Doki Doki Survival eternal passion! Tie break game transporte les joueuses sur une île déserte après un naufrage survenu lors d’un camp d’entraînement estival. Privées de tout adulte, les protagonistes doivent survivre en s’organisant en deux groupes : l’un établi en montagne sous la direction de Tezuka, l’autre en bord de mer mené par Atobe. Le scénario explore des mystères insulaires, des cercles de culture aux ruines d’un hôpital abandonné, en passant par des théories extraterrestres et des tensions entre factions. Les choix déterminent les alliances, comme celle avec Yukimura, de retour après une convalescence, ou les conflits opposant Kite et Akutsu, dont les motivations divergentes menacent la cohésion du groupe côtier. Les événements romantiques et les illustrations animées, caractéristiques de la série, sont conservés et améliorés dans ces versions remasterisées.

Les éditions limitées physiques, vendues au prix de 15 400 yens chacune, cibleront spécifiquement les marchés japonais et asiatiques, tandis que les versions numériques s’adresseront à un public international. Cette sortie s’inscrit dans une stratégie de réhabilitation des licences classiques de Konami, après des années de relative discrétion sur le segment des visual novels. Les deux titres promettent de raviver l’intérêt des fans historiques tout en attirant une nouvelle audience, grâce à leur accessibilité sur des plateformes contemporaines et leur localisation étendue.