En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de OPUS: Prism Peak, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

OPUS: Prism Peak est un jeu d’aventure narratif dans lequel vous incarnez un photographe fatigué et qui, à l’automne de sa vie, se retrouve coincé en dehors de notre réalité. À l’aide d’un vieil appareil photo, vous explorerez un monde fantasmagorique et comprendrez ce qui le lie au vôtre. Découvrez tout ce que ce lieu a à cacher et trouvez le moyen de rentrer chez vous.

■Photographie

La photographie dans OPUS: Prism Peak reflète l’attention avec laquelle le protagoniste observe le monde. Afin de capturer au travers de leur lentille les secrets de ce royaume, les joueurs devront se mettre à l’écoute de leur environnement et comprendre le véritable souhait de chaque esprit.

■Amitié

Parmi les esprits que rencontreront les joueurs se trouve une jeune fille amnésique qui a l’impression diffuse qu’elle est là pour aider un adulte. Au cours de ce voyage, sa présence permettra au protagoniste d’appréhender le monde de sorte qu’il le perçoive plus clairement.

■Nostalgie et réalisme magique

Ce monde ne diffère pas tant que ça de la réalité, pourtant, il semble progressivement s’effacer. L’humanité a disparu depuis bien longtemps, laissant place dans ses vestiges à des esprits d’animaux. Ils croient que leur existence se maintient tant qu’ils capturent leurs moments clés.

■Des liens spirituels

Les esprits que vous croiserez tout au long de ce voyage se rapprocheront de vous en fonction de vos choix, donnant progressivement forme à ce que vous trouverez à l’arrivée.