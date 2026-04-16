Une édition physique de Red Dead Redemption sera disponible le 7 mai 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, selon des informations confirmées par plusieurs sources. Le titre, initialement sorti en version numérique optimisée sur PS5 en décembre 2025, fera ainsi son apparition en boîte à un tarif réduit de 34,99 €, soit 15 € de moins que le prix de lancement dématérialisé fixé à 49,99 €. La version PS5 proposera un disque physique classique, tandis que l’édition Switch 2 adoptera le format code-in-box, une pratique de plus en plus courante pour les jeux multiplateformes sur la console hybride de Nintendo. Ce dernier contiendra uniquement un code de téléchargement, sans support physique pour le jeu lui-même.

Les deux versions incluront le contenu additionnel Undead Nightmare, l’extension horrifique centrée sur une invasion zombie, déjà présente dans les éditions numériques. Aucune date précise pour l’ouverture des précommandes n’a encore été communiquée, bien que Micromania ait d’ores et déjà listé la version PS5 en prévente, sans que l’on sache s’il s’agit d’une erreur ou d’une annonce officielle anticipée. Du côté de la Switch 2, le revendeur Wakkap, cité par le leaker Bilibili-kun, n’affichait aucune référence EAN ni mention explicite du format physique au moment de la vérification, ce qui a nécessité des investigations complémentaires pour confirmer l’existence de ces éditions.

Les détails concernant les éventuelles éditions limitées ou les bonus inclus dans ces versions physiques restent pour l’instant inconnus. La confirmation définitive de ces sorties devrait intervenir dans les semaines à venir, avec l’ouverture officielle des précommandes et la publication des visuels des boîtiers.

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