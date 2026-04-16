The 7th Guest, l’un des jeux d’aventure les plus emblématiques des années 1990, revient sous une forme entièrement repensée grâce à Vertigo Games. Annoncé le 4 juin, ce remake sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PC via Steam et l’Epic Games Store, ainsi que sur Nintendo Switch et Switch 2. Sa sortie est prévue pour 2026 sur les deux versions de la console hybride de Nintendo.

Six invités, un manoir inquiétant… #The7thGuestRemake, le remake du célèbre jeu d’aventure et de réflexion, sortira le 4 juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S ! (Une version Nintendo Switch sera disponible plus tard) pic.twitter.com/50uyPm3el3 — PLAION France 🎮 (@PLAION_FR) April 16, 2026

L’histoire plonge le joueur dans un manoir hanté par des secrets macabres. Six invités se retrouvent piégés dans la demeure sinistre d’Henry Stauf, un fabricant de jouets reclus et fortuné dont les motivations restent obscures. Un pouvoir sombre plane sur les lieux, et la question du septième invité, mystérieux et absent, hante chaque recoin. Les joueurs devront démêler les fils d’une intrigue glaçante, où chaque décision pourrait déterminer qui survivra pour raconter l’histoire.

L’exploration du manoir s’accompagne d’une tension croissante, renforcée par des énigmes de plus en plus complexes. Les ombres, les bruits lointains et les jeux de lumière contribuent à une atmosphère oppressante, tandis que la maison révèle progressivement ses secrets. Le jeu s’adresse aux amateurs de défis intellectuels, mêlant réflexion, exploration et une narration angoissante.

L’une des innovations majeures de ce remake réside dans son approche cinématographique. Grâce à la vidéo volumétrique, les performances des acteurs sont capturées en 3D complète, intégrant des scènes en live-action directement dans l’environnement du jeu. Cette technique immersive place le joueur au cœur du manoir, rendant chaque interaction avec les personnages plus intense et troublante.

Les énigmes, entièrement repensées et conçues à la main, s’inscrivent dans la continuité de l’œuvre originale tout en modernisant son gameplay. Chaque défi est étroitement lié à l’histoire et aux traditions du manoir, avec des éléments reconnaissables pour les fans du jeu de 1993. Les développeurs ont veillé à ce que ces énigmes conservent leur complexité tout en s’adaptant aux standards actuels.

Les environnements dynamiques jouent un rôle clé dans l’expérience. Le manoir se transforme et évolue autour du joueur, grâce à des visuels haut de gamme et des illusions d’optique ingénieuses. Les joueurs devront explorer chaque pièce, découvrir des secrets cachés et garder leur sang-froid face aux horreurs qui les guettent. Cette dimension interactive renforce l’immersion et la sensation de danger permanent.

The 7th Guest Remake se présente comme une réinvention fidèle de l’esprit du jeu original, tout en exploitant les capacités des plateformes modernes. Entre narration immersive, énigmes exigeantes et atmosphère oppressante, il promet de séduire à la fois les nostalgiques et les nouveaux joueurs en quête d’une aventure mystérieuse et captivante.