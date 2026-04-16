L’édition physique de Remothered: Red Nun’s Legacy officialisée par Stormind Games et Maximum Entertainment

Stormind Games a annoncé le 15 avril 2026 un partenariat avec Maximum Entertainment pour la distribution physique de Remothered: Red Nun’s Legacy, la nouvelle itération de sa franchise d’horreur récompensée. Ce titre, dévoilé lors du Future Games Show le mois précédent, bénéficiera d’une sortie en boîte sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. L’accord confère à Maximum Entertainment le rôle de partenaire retail principal pour la commercialisation de l’édition Deluxe du jeu, couvrant les territoires européens, océaniques et américains. La société exploitera son réseau de distribution et sa présence en magasins pour assurer la disponibilité du produit.

Les précommandes de cette édition physique seront ouvertes prochainement auprès des principaux revendeurs des zones EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), d’Amérique du Nord, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Antonio Cannata, PDG de Stormind Games, a souligné que ce partenariat répondait à une logique naturelle, permettant de proposer le jeu dans un format physique accessible à tous les joueurs, et pas uniquement aux collectionneurs. Philippe Cohen, PDG de Maximum Entertainment, a pour sa part mis en avant la solidité de la franchise Remothered et son public fidèle, insistant sur la stratégie de son entreprise de s’associer à des partenaires établis et à des licences éprouvées pour garantir une performance commerciale optimale.

Des précisions concernant le contenu de l’édition Deluxe de Remothered: Red Nun’s Legacy seront communiquées ultérieurement. Le jeu est prévu pour une sortie avant la fin de l’année 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC et Xbox Series X|S.