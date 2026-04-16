Un listing inattendu est apparu sur l’eShop Nintendo pour Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard, révélant une version dédiée à la Switch 2. Le jeu, développé par Poncle, sortira le 21 avril sur Nintendo Switch, mais la présence d’une édition pour la prochaine console de Nintendo soulève plusieurs questions. Le prix reste identique à celui de la version standard, soit 9,99 £ ou 9,99 $, mais aucune information officielle n’a encore été communiquée sur les améliorations apportées.

On peut supposer que la version Switch 2 offrira des performances optimisées, notamment en termes de fluidité et de taux de rafraîchissement. Cependant, il n’est pas précisé si cette mise à jour sera gratuite pour les possesseurs de la version Switch classique, ni si les sauvegardes pourront être transférées entre les deux versions. Poncle n’a pas encore répondu aux demandes de clarification, laissant les joueurs dans l’expectative quant à leur choix de plateforme.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard se présente comme un spin-off de Vampire Survivors, mais s’éloigne du genre bullet heaven pour proposer une expérience de dungeon-crawling en tour par tour, mêlant deckbuilding et éléments roguelite. Le jeu conserve l’esprit déjanté de son prédécesseur, tout en introduisant une mécanique de combat stratégique et une exploration plus approfondie.

Dans cet univers sombre, les joueurs explorent des donjons, améliorent leurs pouvoirs, éliminent des monstres et collectent des trésors. Le système de combat repose sur un mécanisme de combos en tour par tour, où les cartes sont jouées par ordre croissant de mana pour amplifier leurs effets. Les jokers permettent d’étendre la chaîne de cartes, offrant la possibilité de déclencher des enchaînements dévastateurs allant jusqu’à des dizaines de coups. Le jeu propose deux approches : une stratégie réfléchie ou un rythme effréné, sans sacrifier la précision des actions.

La construction du deck joue un rôle central. Les joueurs accumulent de l’expérience pour débloquer de nouvelles cartes, ouvrent des coffres pour obtenir des gemmes de personnalisation et des bonus, et font évoluer leurs armes. L’exploration des donjons, structurés en plusieurs étages, introduit des éléments uniques comme des murs fonctionnels, absents dans Vampire Survivors. Les joueurs peuvent également creuser pour accéder à de nouveaux niveaux, parfois situés dans les nuages.

Pour bien démarrer, le jeu conseille d’expérimenter différents explorateurs, chacun modifiant la composition du deck. Après chaque expédition, il est recommandé de visiter le village pour acheter des bonus. Enfin, l’ordre de jeu des cartes, par mana croissant, est essentiel pour maximiser les combos.