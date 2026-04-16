Xenosaga: Pied Piper annoncé dans la collection G-MODE Archives+ sur Switch

G-MODE a officialisé la sortie prochaine de Xenosaga: Pied Piper, un titre initialement développé par Namco pour les téléphones mobiles en 2004, dans le cadre de sa collection G-MODE Archives+. Ce port sera disponible sur Nintendo Switch via l’eShop et sur PC via Steam, exclusivement au Japon pour le moment. Aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée.

Xenosaga: Pied Piper est un RPG au tour-par-turn qui reprend les mécaniques de gameplay de la série principale Xenosaga, tout en les adaptant au format des anciens téléphones mobiles, dits feature phones, populaires avant l’ère des smartphones. Le jeu propose une vue en 2D isométrique, alternant entre phases de dialogue et cinématiques pour faire avancer l’intrigue. Les combats se déroulent dans un espace virtuel directement lié à l’histoire, une particularité narrative qui s’inscrit dans la continuité des codes de la franchise.

L’histoire, écrite par les créateurs de la série Tetsuya Takahashi et Soraya Saga, se déroule un siècle avant les événements de Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht. Elle met en scène Ziggy, un personnage clé de la trilogie originale, alors qu’il était encore humain et portait le nom de Jan Sauer. À cette époque, il travaillait au sein de la police fédérale dans une unité spéciale chargée des opérations antiterroristes. Le récit suit sa traque d’un tueur impitoyable connu sous le nom de code Voyager, dont les actions menacent de plonger le monde dans le chaos.

Ce spin-off s’inscrit dans la Xeno metaseries, une saga plus large englobant plusieurs œuvres interconnectées. Bien que Pied Piper soit un port direct de la version originale sortie en 2004, il ne bénéficiera d’aucune fonctionnalité moderne absente du jeu initial, comme des traductions supplémentaires ou des succès. La collection G-MODE Archives+, qui se consacre à la préservation et à la réédition de titres mobiles classiques, permet ainsi aux joueurs de découvrir ou redécouvrir ce chapitre méconnu de l’univers Xenosaga sur des plateformes contemporaines.

The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition disponible sur Nintendo Switch

Telltale Games et Deck Nine Games ont annoncé la sortie de The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition sur Nintendo Switch via l’eShop, proposée au prix de 29,99 €. Ce jeu narratif, initialement lancé le 27 juillet 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store, adapte l’univers de la série télévisée The Expanse, elle-même inspirée des romans de James S.A. Corey, pseudonyme des auteurs Daniel Abraham et Ty Franck.

L’histoire se déroule dans un futur lointain où l’humanité a colonisé le système solaire, divisée en trois factions majeures : les Terriens, les Martiens et les Ceinturiens. Le joueur incarne Camina Drummer, interprétée par Cara Gee dans la série comme dans le jeu, qui occupe le poste de second à bord de l’Artemis, un vaisseau de récupération. L’équipage, en quête d’un trésor mystérieux aux confins de la Ceinture, doit faire face à des personnalités complexes, une mutinerie sanglante et des environnements hostiles. Le gameplay intègre des mécaniques d’exploration en apesanteur, avec des bottes magnétiques permettant de se déplacer sur les parois et les plafonds, ainsi que des propulseurs pour flotter dans l’espace, offrant une immersion inédite dans l’univers de Telltale.

La Deluxe Edition inclut les cinq épisodes principaux du jeu, ainsi qu’un épisode bonus intitulé Archangel, mettant en scène Chrisjen Avasarala, Secrétaire générale des Nations Unies dans l’univers de The Expanse, interprétée par Shohreh Aghdashloo. Cet épisode supplémentaire propose une nouvelle perspective sur l’intrigue, en plongeant le joueur dans une journée décisive de la vie d’Avasarala, où elle doit gérer des conflits politiques interplanétaires tout en naviguant dans des tensions familiales.

Le jeu repose sur le système de choix narratifs caractéristique de Telltale, où les décisions du joueur influencent le déroulement de l’histoire et les relations avec les autres personnages. Entre les dangers de l’espace, les rivalités politiques et les dilemmes moraux, The Expanse: A Telltale Series invite à explorer un récit riche en tensions, sans chemin prédéfini, où chaque choix a des conséquences durables.

Namco Chronicle annoncé dans la collection G-MODE Archives+ sur Switch et PC

G-MODE a révélé la sortie prochaine de Namco Chronicle, un jeu de stratégie RPG développé à l’origine par Namco pour les téléphones mobiles en 2009, dans le cadre de sa collection G-MODE Archives+. Ce port sera disponible sur Nintendo Switch via l’eShop et sur PC via Steam, exclusivement au Japon. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

Namco Chronicle est un tactical RPG mettant en scène des personnages emblématiques de l’univers Namco dans une quête pour récupérer les Wonder Eggs, un trésor légendaire volé par une force maléfique. Le jeu propose une expérience de stratégie au tour-par-turn, enrichie par des animations de compétences spectaculaires et des scènes de combo coordonnées entre les personnages. Plus de vingt héros et héroïnes issus de différents titres classiques de Namco se croisent dans cette aventure, offrant un crossover inédit.

L’histoire se divise en trois parties distinctes – Fantasy, City et Space – chacune introduisant de nouveaux alliés en fonction du monde exploré. Entre les phases de combat tactique, des segments d’aventure mettent en scène des interactions entre les personnages, avec des dialogues et des dynamiques propres à chaque duo. Parmi les figures emblématiques présentes figurent Valkyrie (The Adventure of Valkyrie), Gil et Ki (The Tower of Druaga), ainsi que Momo (Wonder Momo).

Ce port reste fidèle à la version originale sortie sur feature phones en 2009, sans ajout de fonctionnalités modernes comme des traductions ou des succès. La collection G-MODE Archives+ permet ainsi aux joueurs de redécouvrir ce titre méconnu, mêlant stratégie et nostalgie des licences Namco, sur des plateformes contemporaines.

Limbot : le city-stomper coopératif en carton arrive sur Nintendo Switch en juillet 2025

Ionized Studios a officialisé le développement de Limbot, un jeu de plateforme 3D coopératif prévu pour une sortie sur Nintendo Switch en juillet 2025. Ce titre propose une expérience multijoueur inédite où jusqu’à quatre participants contrôlent simultanément les différentes parties d’un robot géant en carton. L’objectif consiste à accomplir une série de missions farfelues dans un environnement entièrement destructible, mêlant action physique et humour décalé.

Le concept repose sur une mécanique de jeu axée sur la coopération et la destruction. Les joueurs évoluent dans une métropole en papier mâché conçue pour être écrasée, démolie et réduite en morceaux. Chaque élément du décor, des bâtiments aux obstacles en passant par les ennemis, peut être pulvérisé ou aplati, offrant une liberté totale dans l’approche des défis. Le gameplay inclut des affrontements contre des adversaires en papier ainsi que des combats de boss aussi imposants que grotesques, le tout dans un univers où la physique joue un rôle central.

Un système de personnalisation permet aux joueurs d’améliorer leur robot en débloquant des modifications artisanales. Parmi les options disponibles figurent l’ajout d’une canette de soda sur une jambe pour augmenter la vitesse, l’installation de cuillères en bois pour étendre la portée des coups de karaté, ou encore l’application d’autocollants pour personnaliser l’apparence de la machine. Ces éléments ajoutent une dimension stratégique et créative, chaque partie pouvant être adaptée selon les préférences des joueurs.

Les commandes ont été conçues pour être intuitives, rendant le jeu accessible à un large public, quel que soit l’âge ou le niveau d’expérience. Le véritable défi réside cependant dans la coordination entre les joueurs, car la moindre erreur de synchronisation peut entraîner la chute du robot – une faute systématiquement imputée à l’un des coéquipiers. Cette mécanique renforce l’aspect chaotique et comique de l’expérience, faisant de Limbot un titre idéal pour les sessions multijoueurs improvisées.

Atomic Owl, développé par le studio à l’origine de Mr. Sleepy Man et The Dark Queen of Mortholme, est un jeu de plateforme hack ‘n slash en pixel art synthwave qui s’inspire de l’esthétique et du gameplay des titres SNES. Le joueur incarne Hidalgo Bladewing, un ninja hibou, qui traverse huit zones de type roguelite accompagné d’une épée parlante au caractère bien trempé. Le jeu sortira le 20 mai sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch au prix de 12,99 € avec une réduction de lancement de 10 %.

La version console d’Atomic Owl introduit plusieurs améliorations par rapport aux versions précédentes, notamment un nouveau mode « NO ROGUELITE » pour ceux qui préfèrent une expérience plus linéaire. Le jeu bénéficie également d’améliorations audio et d’une refonte de l’interface utilisateur pour une expérience plus fluide. Les environnements néo-japonais, riches en couleurs et en détails, offrent un cadre visuel vibrant où le joueur peut explorer et combattre.

Le gameplay repose sur un système de combat dynamique où le joueur peut trancher ses ennemis au rythme d’une bande-son synthwave des années 90. La lame Mezameta de Hidalgo peut se transformer en plusieurs armes, comme un fouet, une épée géante ou un marteau, ajoutant une variété stratégique aux affrontements. Les joueurs peuvent également collecter des Wing Remnants auprès des Tengu pour améliorer et adapter les capacités de leur personnage.

Parmi les pouvoirs disponibles, on trouve des attaques dévastatrices comme Void Crow et Spark Falcon, permettant d’éliminer rapidement les ennemis Tengu. Ces mécaniques de jeu, combinées à un système de progression roguelite, offrent une expérience de jeu riche et réjouissante, où chaque partie peut varier en fonction des choix et des améliorations du joueur. Atomic Owl promet ainsi une aventure à la fois nostalgique et innovante, mêlant habilement l’esprit des jeux rétro à des mécaniques modernes.