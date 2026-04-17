SEGA a officiellement publié aujourd’hui le contenu gratuit pour Angry Birds dans Sonic Racing: CrossWorlds !

Les joueuses et joueurs peuvent dès à présent survoler la piste en incarnant Red. À partir de maintenant et jusqu’au lundi 20 avril 01h59 CEST, les fans peuvent gagner des points de festival à échanger contre des autocollants, des gadgets et plus encore ! Le contenu gratuit pour Angry Birds inclut :

Le personnage jouable Red de la franchise Angry Birds

Le Super Roaster, le véhicule de Red

Des emotes et sons spéciaux, dont 3 nouveaux morceaux ajoutés au jukebox : « Go! Theme » « Go! Theme (Final Lap) » « Angry Birds Theme »



Si vous possédez la version standard (physique ou numérique) ou l’édition Digital Deluxe du jeu peuvent profiter automatiquement du contenu gratuit pour Angry Birds. Le jeu doit être mis à jour vers sa dernière version pour pouvoir télécharger le contenu.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.