SEGA annonce l’arrivée aujourd’hui de Kochô Shinobu, dans sa version du film La Forteresse Infinie, en tant que personnage jouable pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. Il est disponible à l’achat en pack individuel, à 4,99 €, ou dans le passe personnages Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie (29,99 €).https://www.youtube.com/watch?v=oH8nVp3eQl4

Ce pack ajoute Kochô Shinobu (Forteresse Infinie) en tant que personnage jouable en mode Versus, ainsi qu’une photo de profil, des répliques et des décorations inédites. Restez à l’écoute pour plus d’infos sur le dernier ajout au DLC Passe personnages, Dôma (Forteresse Infinie), qui sortira en mai.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.