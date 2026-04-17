Falcom et GungHo Online Entertainment ont annoncé la sortie mondiale de The Legend of Heroes: Trails in the Sky 2nd Chapter pour le 17 septembre. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam.

En Occident, les versions physiques et numériques seront proposées sur PS5, Switch 2 et Switch. En revanche, au Japon, l’édition physique ne sera disponible que sur PS5 et Switch 2.

Les joueurs japonais qui précommanderont Trails in the Sky 2nd Chapter sur PS5, Switch 2 ou Switch recevront un code de téléchargement pour une version remasterisée en haute définition du premier The Legend of Heroes: Trails in the Sky. Ce remaster inclut des améliorations de qualité de vie, comme un mode haute vitesse et un journal de texte.

Au Japon, une édition collector nommée Uroboros Box sera proposée au prix de 13 860 yens. Cette édition comprend une copie du jeu pour PS5, Switch 2 ou un code Steam, ainsi que plusieurs bonus exclusifs. Parmi eux, la Trails in the Sky Memorial Sound Collection, un album commémoratif avec des arrangements musicaux sélectionnés, dont des morceaux de Trails in the Sky 2nd Chapter et le thème « Silver Will, Golden Wings ». Un costume DLC « Fluffy Sheep Mascot Set » permettra à tous les personnages, y compris Estelle et Joshua, de porter des déguisements en mouton.

L’édition inclut également un Blu-ray de The Legend of Heroes: Trails in the Sky THE ANIMATION, une série animée produite entre 2011 et 2012, disponible avec des sous-titres en anglais, japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié. Le coffret contient tous les bonus originaux et les commentaires audio. Un livre complet, Liberl Kingdom: Complete Character Book, détaille près de 500 personnages du royaume de Liberl, y compris les PNJ de chaque région, offrant une immersion approfondie dans l’univers du jeu.

Les joueurs ayant terminé Trails in the Sky 1st Chapter pourront débloquer des costumes spéciaux pour Estelle et Joshua dans 2nd Chapter, inspirés de leurs tenues originales dans The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC.

Plusieurs nouveaux personnages rejoignent l’aventure. Anelace Elfead, une bracier senior de 18 ans, manie une épée à une main et est doublée par Cassandra Lee Morris en anglais et Sora Tokui en japonais. Elle est la petite-fille de Yun Ka-fai, fondateur de l’art martial Eight Leaves One Blade, et aspire à maîtriser cet art.

Kevin Graham, un prêtre errant de 21 ans de l’Église Septienne, utilise un arbalète et est doublé par Ray Chase en anglais et Kazuyuki Okitsu en japonais. Son attitude décontractée cache une personnalité compatissante et réfléchie.

Major Mueller Vander, un soldat impérial de 28 ans stationné à l’ambassade d’Erebonie, manie une épée à deux mains et est doublé par Patrick Seitz en anglais et Ryuichi Kijima en japonais. Ami d’enfance d’Olivier, il maîtrise l’école de sabre Vander et possède une force proche de celle d’un maître.

Julia Schwarz, capitaine de la Garde Royale et du vaisseau Arseille, âgée de 27 ans, utilise une rapière et est doublée par Gabriella Certo en anglais et Eriko Matsui en japonais. Promue pour son héroïsme lors du coup d’État, elle jouit d’une grande popularité parmi les citoyens et les soldats.

Leonhardt, Enforcer No. II de la Société d’Ouroboros, est un épéiste redoutable surnommé « Bladelord ». Doublé par Stephen Fu en anglais et Satoshi Hino en japonais, il cache une rage profonde sous une apparence calme.

Weissmann, le leader des Enforcers, connu sous le nom de « The Faceless », utilise une capacité surnaturelle appelée « Absolute Suggestion » pour manipuler les souvenirs et les perceptions. Doublé par Liam O’Brien en anglais et Nobuo Tobita en japonais, il orchestre les plans de la Société pour plonger Liberl dans le chaos.

Renne, une jeune fille de 11 ans en vacances à Liberl avec ses parents marchands, est doublée par Courtney Lin en anglais et Aoi Yuuki en japonais. Son caractère espiègle et naïf la pousse souvent à accompagner Estelle dans son voyage après une rencontre fortuite.

L’histoire de Trails in the Sky 2nd Chapter reprend après la fin du premier volet. Après avoir déjoué le coup d’État qui a secoué le royaume de Liberl, Estelle et Joshua deviennent bracers seniors. Cependant, la veille du Festival d’Anniversaire de la Reine, Joshua révèle un sombre secret de son passé avant de disparaître, laissant Estelle avec son harmonica et une détermination inébranlable. Elle se lance alors dans une quête à travers le continent pour le retrouver, affrontant la Société d’Ouroboros qui émerge de l’ombre pour plonger Liberl dans le chaos. La capitale est en flammes, un vaisseau aérien colossal obscurcit le ciel, et la menace de l’Anneau Lumineux plane. Estelle et ses alliés doivent déjouer les intrigues et les conspirations d’Ouroboros pour sauver le royaume.

Le jeu propose plusieurs fonctionnalités clés. Les joueurs peuvent importer leurs données de sauvegarde de 1st Chapter pour obtenir des bonus facilitant la progression. Le système de combat s’enrichit avec de nouvelles Crafts et S-Crafts, ainsi qu’une mécanique de Brave Rush permettant d’enchaîner les attaques lors des combats rapides. Le système d’orbment offre un accès à des Arts variés.

L’histoire, riche et complexe, plonge les joueurs dans les conspirations menaçant Liberl. Le contenu annexe est également étendu, avec des minijeux comme la pêche et le poker, la cuisine avec les compagnons, et l’ajout de personnages populaires en tant que membres jouables de l’équipe.

Trails in the Sky 2nd Chapter inclura des doublages en anglais et japonais, ainsi que des textes en anglais, allemand, français et espagnol. Le jeu promet une expérience narrative immersive, un système de combat profond et un monde minutieusement construit, marquant la suite tant attendue de cette saga emblématique.