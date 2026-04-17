Cygames et Cygames Osaka ont annoncé la sortie de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sur Nintendo Switch 2 pour le 9 juillet 2026. Avant cette sortie, les joueurs auront l’opportunité de participer à une bêta ouverte du 24 au 27 avril 2026. Cette phase de test permettra d’expérimenter la nouvelle mécanique des invocations tout en aidant les développeurs à vérifier les performances réseau, la fonctionnalité du jeu et à identifier d’éventuels problèmes techniques avant le lancement officiel.

La bêta ouverte sera accessible sur plusieurs plateformes, notamment PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et PC via Steam. Le préchargement débutera le 23 avril 2026 à 7h00 UTC, et la bêta elle-même commencera le lendemain à la même heure. Les joueurs ayant déjà installé la version de la bêta fermée pourront participer en installant simplement une mise à jour. Une adhésion à Nintendo Switch Online sera nécessaire pour accéder au multijoueur sur Switch 2, tandis qu’aucune souscription à PlayStation Plus ne sera requise pour les versions PlayStation.

Le contenu jouable pendant la bêta se limitera au mode tutoriel et au mode quête, qui proposera quatre missions. Les trois premières missions sont identiques à celles de la bêta fermée, tandis que la quatrième, intitulée « Sephira’s Sanguine Glimmer », sera débloquée après avoir terminé les trois premières. Cette dernière permettra d’utiliser la nouvelle mécanique des invocations. Les joueurs ayant participé à la bêta fermée verront leur progression dans les quêtes conservée, mais leur équipement et la composition de leur groupe ne seront pas transférés.

La mécanique des invocations constitue l’une des principales nouveautés de cette bêta. Les joueurs pourront équiper des invocations depuis le menu principal et les utiliser en combat. En effectuant des attaques en lien ou en utilisant les Skybound Arts, ils rempliront une jauge commune à toute l’équipe. Une fois cette jauge remplie, ils pourront invoquer des alliés puissants, qu’ils soient civils, monstrueux ou primaux, pour renverser le cours des batailles. Six invocations seront disponibles pendant la bêta, bien que leurs propriétés puissent évoluer d’ici la version finale. Une fonctionnalité appelée Primal Burst permettra à Lyria de canaliser une explosion primordiale lorsque tous les membres du groupe déclencheront leurs Skybound Arts en même temps.

Le mode multijoueur en ligne sera disponible pour toutes les quêtes du mode quête, et le jeu supportera également le multijoueur local en sans-fil sur Switch 2. Cependant, il est précisé que le partage de jeu n’est pas pris en charge sur cette console, chaque joueur devant télécharger individuellement le jeu. Onze personnages seront jouables pendant la bêta, dont le personnage principal, Katalina, Rackam, Io, Charlotta, Ghandagoza, Narmaya, Lancelot, Siegfried, Yodarha, Zeta et Beatrix.

La bêta ouverte se déroulera du 24 avril 2026 à 7h00 UTC au 27 avril 2026 à 6h59 UTC. En cas de problèmes techniques, des maintenances d’urgence pourraient être nécessaires, et les mises à jour seront communiquées sur le site officiel du jeu ainsi que sur les réseaux sociaux. Pour participer, les joueurs devront avoir au moins 18 ans, une connexion Internet haut débit stable, et accepter les conditions d’utilisation ainsi que la politique de confidentialité. Ils devront également remplir un court sondage après avoir joué.

Le jeu prendra en charge plusieurs langues pour l’interface, dont l’anglais, le japonais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le portugais brésilien, le chinois traditionnel, le chinois simplifié et le coréen. Les doublages seront disponibles en anglais et en japonais. Enfin, les joueurs devront disposer d’au moins 10 Go d’espace de stockage disponible sur leur Switch 2 pour installer le jeu.