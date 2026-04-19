La franchise Bayonetta est souvent perçue comme une succession de combats spectaculaires et de mises en scène grandioses, mais son univers narratif s’avère bien plus complexe qu’il n’y paraît. Le troisième opus, en particulier, a laissé de nombreuses questions en suspens après son dénouement, notamment sur le sort de son héroïne emblématique. Dans The World of Hideki Kamiya, un ouvrage consacré aux travaux du créateur de la série, ce dernier apporte enfin des réponses claires sur les mystères entourant Bayonetta 3 et la cohérence narrative des trois jeux.

Hideki Kamiya, qui a supervisé l’ensemble de la trilogie, revient en détail sur la fin de Bayonetta 3, souvent mal interprétée par les joueurs. L’un des points les plus débattus concernait le destin de Bayonetta après son sacrifice apparent dans le combat final. Kamiya clarifie la situation en expliquant que plusieurs indices disséminés dans le jeu suggèrent sa survie. Parmi ceux-ci, une photographie ajoutée dans le menu de sélection des chapitres après la fin du jeu montre Luka de dos, laissant entendre que Bayonetta pourrait elle aussi exister quelque part dans ce nouveau monde. D’autres éléments, comme la réapparition soudaine de l’épouse d’Enzo ou la reconstruction de New York, renforcent cette théorie. Kamiya mentionne également une réplique de Rodin à Viola, où ce dernier évoque Luka comme étant toujours en vie, contredisant l’idée d’une communication entre le monde des démons et celui des humains.

Le créateur aborde également la question du multivers, un concept central dans Bayonetta 3 mais déjà présent, de manière plus subtile, dans les deux premiers opus. Selon lui, la scène suivant le combat contre Balder dans le premier jeu illustre déjà cette idée : après avoir sauvé Cereza et l’avoir envoyée dans le passé, Bayonetta retourne dans le présent, où l’arrière-plan apparaît flou et dédoublé, symbolisant la coexistence de deux réalités parallèles. La destruction de la lune, source d’énergie des sorcières, dans Bayonetta aurait dû priver Bayonetta de ses pouvoirs, mais sa réapparition dans les jeux suivants confirme l’existence de multiples lignes temporelles. Kamiya reconnaît cependant que ces indices n’étaient pas toujours suffisamment explicites, ce qui a pu semer la confusion chez certains joueurs. Il admet avoir sous-estimé la difficulté de laisser une part d’interprétation tout en guidant le public vers une compréhension cohérente de l’histoire.

La danse de Bayonetta lors du générique de fin de Bayonetta 3 revêt également une signification particulière. Les trois cristaux qui s’unissent pour former une seule lumière représentent les trois jeux de la série, fusionnant pour donner naissance à un nouveau monde. Cette séquence visuelle, à la fois poétique et symbolique, résume l’arc narratif de la trilogie, où les destins entrelacés des personnages et des univers parallèles convergent vers une conclusion unificatrice.