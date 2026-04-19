Dragon Ball Xenoverse 2 conclut son aventure avec le DLC « Future Saga Chapter 4 » cet été 2026.

Bandai Namco Entertainment America a révélé que Dragon Ball Xenoverse 2 recevra son ultime contenu téléchargeable, Future Saga: Chapter 4, prévu pour l’été 2026. Ce DLC marquera la fin du support du jeu, qui a bénéficié de mises à jour régulières depuis sa sortie. Dragon Ball Xenoverse 2 propose une expérience de jeu complète, mêlant action intense, batailles épiques et personnalisation poussée. Les joueurs peuvent créer leur propre personnage, explorer Conton City et s’entraîner aux côtés des héros emblématiques de la franchise pour affronter des ennemis redoutables et rétablir le cours de l’Histoire.

Le jeu permet une personnalisation approfondie des combattants, avec la possibilité d’ajuster leur apparence, leurs compétences et leurs techniques pour créer un style de combat unique. En plus du mode solo, Dragon Ball Xenoverse 2 inclut des fonctionnalités multijoueurs en ligne, où les joueurs peuvent s’affronter dans des duels épiques ou participer à des Raid Battles contre des adversaires colossaux aux côtés d’autres joueurs.

Alors qu’un nouvel opus de la série a été annoncé, Dragon Ball Xenoverse 2 tire sa révérence avec ce dernier DLC, Future Saga Chapter 4, dont les détails seront dévoilés prochainement.

Dragon Ball: Sparking! ZERO prépare un DLC « Super Limit-Breaking NEO » et une mise à jour gratuite

Bandai Namco a également annoncé un nouveau contenu pour Dragon Ball: Sparking! ZERO, intitulé Super Limit-Breaking NEO DLC, prévu pour l’été 2026. Ce DLC introduira trente nouveaux personnages jouables, quatre arènes inédites et un nouveau mode de jeu. Un trailer a été diffusé pour présenter ces ajouts, tandis qu’une mise à jour gratuite du jeu intégrera un nouveau système de combat, dont les spécificités seront révélées ultérieurement.

Dragon Ball: Sparking! ZERO reprend l’essence de la série Budokai Tenkaichi en l’enrichissant de mécaniques modernisées et d’une immersion renforcée. Chaque personnage dispose de capacités Ki uniques et de techniques destructrices, recréant l’énergie explosive de l’anime dans des combats dynamiques. Les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 proposeront un multijoueur local et en ligne, ainsi qu’un support des commandes motionnelles via les Joy-Con, permettant aux joueurs d’exécuter les attaques de leurs héros préférés avec des mouvements physiques.

Le jeu se distingue par son roster impressionnant, avec plus de 180 combattants issus de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et certains films de la saga, tous disponibles dès la sortie du jeu. Chaque personnage possède ses propres transformations, techniques et stratégies, offrant une grande variété de styles de combat.