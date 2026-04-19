Owlcat Games a dévoilé Eogunn Februs, un nouveau compagnon qui intégrera l’équipage du Rogue Trader dans le troisième contenu téléchargeable du jeu, The Infinite Museion. Ce DLC introduira une intrigue centrée sur le Nécron Overlord Trazyn, et Eogunn y jouera un rôle clé. Tech-Prêtre Manipulus et Genetor Extremis, il appartient à la secte secrète des Xenarites au sein de l’Adeptus Mechanicus, une faction obsédée par la quête de connaissances interdites. Il est accompagné de Nuncius, son fidèle servo-crâne, et se distingue par son comportement rationnel et sa logique implacable, bien qu’il refuse d’affronter certains événements de son passé.

Sur le champ de bataille, Eogunn se spécialise dans le soutien tactique. Grâce à sa cellule galvanique, il peut drainer la Motive Force de ses ennemis pour soit la redistribuer à ses alliés, soit l’utiliser pour amplifier ses propres attaques. Son approche méthodique et ses capacités uniques en font un atout précieux pour l’équipage du Rogue Trader.

Le DLC The Infinite Museion sortira plus tard cette année sur Nintendo Switch 2, parmi d’autres plateformes, mais sa date de lancement précise reste à confirmer.

Par ailleurs, Warhammer 40,000: Rogue Trader compte déjà un autre personnage emblématique en la personne de Haymar Devos. Originaire de Catachan, l’une des Death Worlds les plus mortelles de l’Imperium, Haymar a grandi dans un environnement où tout – faune, flore, air et sol – cherche à tuer. Cette enfance hostile a forgé en lui un survivant impitoyable, dont les compétences ont été perfectionnées au sein des Catachan Devils, une unité d’élite de l’Astra Militarum. Plus tard, il a rejoint l’Inquisition dans le secteur Calixis, où son expertise en matière de survie et de combat s’est révélée précieuse.

Haymar excelle aussi bien en combat rapproché qu’à distance, et sa connaissance des environnements hostiles lui permet d’analyser avec acuité les scènes de crime et les indices liés aux affaires de l’Inquisition. Son expérience de terrain et sa vigilance constante en font un allié redoutable pour naviguer dans les dangers de Scintilla et au-delà.