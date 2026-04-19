Le 29 mai 2026 marquera la sortie de I Hate This Place Elena’s Edition, une édition physique exclusive du jeu de survie horrifique développé par Rock Square Thunder et édité numériquement par Feardemic en collaboration avec Skybound Entertainment. Meridiem, chargé de la conception et de la fabrication de cette version, propose une édition collector pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, la seule disponible en boîte lors du lancement. Cette édition comprendra le jeu, une jaquette à effets spéciaux, une lettre secrète signée Elena ainsi qu’un artbook. Le titre s’inspire de la série de comics primée aux Eisner Awards, créée par Kyle Starks et Artyom Topilin.

Dans I Hate This Place, les joueurs incarnent Elena, dont la lutte pour la survie commence lorsqu’elle et son ami invoquent involontairement une force maléfique. Piégés dans un monde hostile, ils devront faire preuve de prudence, fouiller leur environnement et choisir leurs combats avec soin face à des ennemis redoutables, dont certains chassent en détectant les sons. Le jeu repose sur un système de survie axé sur l’artisanat, où chaque recoin du ranch Rutherford doit être exploré pour récupérer des ressources. Des forêts hantées aux bunkers infestés en passant par une ville abandonnée, les joueurs devront collecter des matériaux, fabriquer des équipements, améliorer leur campement et restaurer des avant-postes pour se protéger.

Le cycle jour-nuit dynamique influence profondément l’expérience. La journée permet d’explorer, de rassembler des fournitures et de préparer des défenses, tandis que la nuit transforme le monde en un cauchemar éveillé. Les ennemis deviennent plus nombreux, plus agressifs, et la visibilité se réduit à la lueur d’une lampe torche. Parfois, la meilleure stratégie consiste à se terrer jusqu’à l’aube. Le gameplay met l’accent sur la discrétion et le combat tactique, car de nombreuses créatures repèrent leurs proies par le bruit. Une approche trop brutale peut s’avérer fatale, obligeant les joueurs à utiliser le son à leur avantage, que ce soit pour éloigner les monstres ou les attirer dans des pièges.

L’esthétique du jeu mêle l’esprit des années 80 à l’énergie des comics, avec des couleurs vives, un style rétro dynamique et une touche d’humour noir. Cette ambiance visuelle, directement inspirée de la bande dessinée originale, allie horreur, humour grinçant et une pointe de kitsch, créant une atmosphère à la fois angoissante et stylisée. I Hate This Place sortira en édition physique le 29 mai 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, avec des précommandes déjà ouvertes dans les boutiques spécialisées en Europe et en Amérique.