Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Fruit Mountain Party – Nintendo Switch 2 Edition – 1.5GB
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors – 942MB
Switch
- Reptilian Rising – 8.2GB
- Ys Memoire: Revelations in Celceta – 5.4GB
- Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch – 4.0GB
- Emoji Battlefield: Summer Vacation – 3.9GB
- Court of Darkness: Captivation’s Kiss – 2.9GB
- Dark Light – 2.9GB
- Monster Meals – 2.3GB
- Alice in Wonder Underland AIWU – 2.2GB
- Food Truck Chef: Full Course Edition – 2.1GB
- Drop Duchy: Complete Edition – 2.1GB
- Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi – 2.0GB
- Foreign Sun – 1.1GB
- Kitchen Wars – 1.1GB
- Maid Card Gatcha: Collection, Display, Complete – 1.1GB
- Party Club – 1.0GB
- Nagi no Koi – 1000MB
- Crypt Carnage – 1000MB
- Game The Strongest Job Is Apparently Not a Hero or a Sage, but an Appraiser (Provisional) – Dungeon and
- Mystery Girl – 983MB
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors – 955MB
- Fruit Mountain Party – 824MB
- Dragon Is Dead – 808MB
- Artdink Game Log: Aquanaut’s Holiday – 800MB
- Floor 9 – 704MB
- Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster – 620MB
- Rumbral – 615MB
- Sky Escort – 612MB
- Indoor Baseball – 600MB
- Poopy Time – 590MB
- Bad End: If you play, you’ll die – 374MB
- Guts ‘n Grunts Sr. – 300MB
- Joy Piano – 247MB
- Saint Slayer: Spear of Sacrilege – 236MB
- Avilion Forever: Retro JRPG – 211MB
- AquaDream – 208MB
- Frost Station – 191MB
- GluMe – 100MB
- Traysia – 80MB
- Goat Out of Hell: Lost Pets – 69MB
- Crayon Sea Friends – 55MB
- Eggconsole Adventure of Randar MSX2 – 34MB
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