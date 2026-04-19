Depuis sa sortie, Pragmata a suscité l’intérêt des joueurs pour son mélange d’action et de mécaniques de hacking dans un univers de science-fiction. Capcom propose désormais une version sur Nintendo Switch 2, permettant de comparer ses performances face aux versions PS5 et Xbox Series X/S. Si des ajustements graphiques ont été nécessaires pour adapter le jeu à la console de Nintendo, l’expérience reste fidèle à celle des autres plateformes, sans compromis sur le gameplay.

La Nintendo Switch 2 se positionne avantageusement face à la Xbox Series S, avec une résolution supérieure, bien que cette dernière conserve un léger avantage en termes de fluidité. La PS5, quant à elle, offre une expérience optimisée, tirant parti de sa puissance pour afficher des détails visuels plus poussés, notamment en matière d’éclairages, d’ombres et de réflexions. Le jeu conserve cependant une cohérence globale sur l’ensemble des supports, garantissant une immersion similaire quel que soit le choix de la plateforme.

Pragmata plonge les joueurs dans un futur où l’humanité a développé le Lunafilament, un matériau révolutionnaire capable de matérialiser presque n’importe quel objet à partir de données. Lorsque la communication est perdue avec une station lunaire dédiée à la recherche sur ce matériau, une équipe d’intervention est envoyée sur place. Peu après leur arrivée, un séisme lunaire frappe, séparant Hugh Williams de son équipe. Blessé et inconscient, il est découvert par Diana, une mystérieuse entité sous la forme d’une jeune fille. Cette dernière est une Pragmata, un androïde unique créé à partir de Lunafilament.

L’alliance entre Hugh et Diana s’avère cruciale pour survivre aux dangers de la station lunaire. En combat, Diana pirate les systèmes ennemis pour révéler leurs points faibles, tandis que Hugh utilise un arsenal varié pour les éliminer. Cette synergie entre hacking et tir crée une dynamique de jeu à la fois immersive et stratégique, où chaque décision influence le déroulement des affrontements. L’exploration de la station repose également sur cette collaboration : Hugh peut se déplacer rapidement grâce aux propulseurs de sa combinaison, tandis que Diana pirate les systèmes de sécurité pour ouvrir des passages et faciliter la progression.

L’environnement hostile de la station lunaire, parfois désert et silencieux, cache des menaces constantes. Des robots ennemis rôdent, prêts à attaquer, obligeant les joueurs à rester vigilants en permanence. Pragmata mise ainsi sur une atmosphère tendue et une mécanique de jeu exigeante, où la complémentarité entre les deux protagonistes devient la clé de la survie. Que ce soit sur Nintendo Switch 2, PS5 ou Xbox Series X/S, le jeu conserve cette identité forte, tout en s’adaptant aux spécificités techniques de chaque plateforme.