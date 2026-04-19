Le site officiel de THQ Nordic a récemment publié un teasing intrigant concernant sept jeux non annoncés destinés à la Nintendo Switch 2. Ces projets, simplement intitulés Unannounced Project avec une date de sortie marquée comme to be announced, ne fournissent aucune indication sur leur nature ou leur contenu. Cette annonce intervient à l’approche de l’été, une période traditionnellement riche en révélations lors des grands salons du jeu vidéo, laissant présager que certains de ces titres pourraient être dévoilés dans les mois à venir.

La question se pose naturellement de savoir si ces sept projets incluent des jeux déjà connus du public, comme les remakes ou rééditions récemment confirmés. Plusieurs titres ont en effet été officialisés pour la Nintendo Switch 2, avec des dates de sortie précises et des détails techniques. Destroy All Humans!, le remake du classique de l’invasion extraterrestre, ouvrira le bal le 23 juin 2026. Cette version promet des améliorations visuelles significatives, avec des environnements plus denses, des shaders retravaillés et une résolution Full HD pouvant atteindre 1440p. Le Skin Pack DLC sera inclus dans cette édition.

Suivra Destroy All Humans! 2 – Reprobed, prévu pour le 15 septembre 2026. Ce second opus, situé dans les années 1960, propose un monde ouvert plus vaste et une aventure solo centrée sur une vengeance contre le KGB. Le jeu sera accompagné des DLC Reprobed: Skin Pack et Reprobed: Challenge Accepted. Enfin, Disney Epic Mickey: Rebrushed clôturera ce calendrier le 6 octobre 2026. Ce remake du jeu de plateforme 3D permettra aux joueurs d’explorer le Wasteland, un royaume peuplé de personnages Disney oubliés, en utilisant un pinceau magique combinant peinture et dissolvant. La version Switch 2 offrira une résolution supérieure, un framerate amélioré, des contrôles optimisés via le Joy-Con 2 et inclura le Costume Pack DLC.

Un autre titre, Gothic 3 Classic, a également été repéré récemment sur Amazon, bien qu’il n’ait pas encore fait l’objet d’une annonce officielle de la part de THQ Nordic. Ce jeu plonge les joueurs dans le monde de Myrtana, ravagé par une guerre entre humains et orques. Le héros sans nom devra choisir son camp et influencer le destin du continent grâce à un système de développement de personnage sans classes, une IA avancée pour les PNJ et un vaste éventail d’armes et de sorts. Le jeu intégrera le patch communautaire 1.75 et des améliorations de gameplay pour une expérience optimisée.