Disponible du 24 au 27 avril sur toutes les plateformes annoncées

L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. a annoncé le lancement d’une bêta ouverte officielle pour l’action RPG à venir Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok. Le jeu sortira le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®.

La bêta ouverte a pour objectif de tester la stabilité du réseau et les performances du jeu sur toutes les plateformes prises en charge. En plus de tout le contenu proposé lors de la précédente bêta fermée, les invocations, des alliés précieux pouvant être invoqués au combat, seront également disponibles pour la première fois.

Cygames a également annoncé la sortie d’une vidéo de présentation spéciale qui résume l’intrigue de Granblue Fantasy.

À propos de la bêta ouverte de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok :

Durée : Du 24 avril à 9h00 au 27 avril à 8h59

Du 24 avril à 9h00 au 27 avril à 8h59 Disponibilité du préchargement : À partir du 23 avril à 9h00

À partir du 23 avril à 9h00 Site officiel : https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/en/obt​/

À noter : Cette version bêta a pour but de tester la charge du réseau et les performances du jeu. Ce dernier étant encore en cours de développement, les joueurs pourront rencontrer des bugs, des problèmes de connexion, des ralentissements ou des plantages.

Quatre quêtes seront disponibles pendant la bêta ouverte. Une fois les trois premières complétées, la quatrième quête, Flamboiement de Sephira, sera débloquée. Le nouveau système d’invocation sera disponible dans cette quête, tout comme le « Primal Burst », une version améliorée du « Chain Burst » qui nécessite une coordination parfaite de la part du groupe pour être activé. De plus, à l’instar de la bêta fermée, le personnage inédit Béatrix sera à nouveau jouable.

La bêta ouverte prendra en charge le mode multijoueur en ligne ainsi que le cross-play.

À propos de la vidéo de présentation

Une vidéo de présentation faisant le lien entre les événements du jeu Granblue Fantasy original et la séquence d’ouverture de Relink est disponible sur YouTube :

Granblue Fantasy: The Animation en accès gratuit pour une durée limitée

Pour aider les nouveaux venus à se familiariser avec l’histoire et l’univers de Granblue Fantasy, les épisodes 1 à 7 de Granblue Fantasy: The Animation* seront accessibles gratuitement du 17 avril au 31 juillet sur la chaîne YouTube officielle de Cygames .

À propos de Granblue Fantasy: Relink

Histoire

Dans le monde des cieux abandonné par les dieux, où les terres dérivent au-dessus d’une mer de nuages, les Navigateurs, menés par le ou la protagoniste, vivent d’innombrables aventures.

Leur périple les conduit à travers une région du monde des cieux appelée le continent céleste de Zegagrande, tandis qu’ils poursuivent leur voyage vers la terre promise au-delà du ciel : Estalucia.

Caractéristiques de gameplay

Unissez-vous lors de combats palpitants – Formez une équipe de quatre et plongez dans un action RPG épique. Chaque personnage possède son propre style de combat, offrant une grande variété de gameplay. Enchaînez les styles lors d’attaques combinées spectaculaires (attaques liées, chain bursts) pour des combats intenses. Grâce au mode Assistance, l’aventure est à la portée de tous.

Embarquez pour des quêtes coopératives variées – Progressez dans l’histoire et débloquez une large sélection de quêtes : combats de boss uniques, vagues d’ennemis et plus encore. Jouables en solo ou en ligne jusqu’à quatre, ces dernières s’adaptent à toutes les envies. Envie de détente ou de défis relevés ? Il y en a pour tous les goûts !

Découvrez les ajouts majeurs de Endless Ragnarok

Des intrigues inédites aux nouveaux modes de jeu, Relink se réinvente pour proposer l’expérience action RPG ultime.

Embarquez pour de nouvelles aventures

Si les plans maléfiques de Lilith l’Astrale ont été déjoués, des vents de changement s’élèvent désormais dans le royaume céleste de Zegagrande… D’étranges créatures appelées « Ragnarions » annoncent la fin des temps, de mystérieux portails appellent les aspirants héros vers un royaume de chaos et le redoutable Beelzebub, aux ailes d’acier, descend sur Zegagrande.

Appelez des renforts

Au cours de l’aventure, débloquez de puissantes invocations : équipez‑les et déclenchez‑les pour enrichir vos stratégies. Invoquées par Lyria, certaines se laissent contrôler directement. Quand les conditions sont réunies, attendez‑vous à une entrée en scène explosive avec le « Primal Burst », version améliorée du « Chain Burst ».

Toujours plus de contenus et de défis

Lancez-vous dans des quêtes coopératives avec des boss de plus en plus coriaces.

Entrez dans le Néant chaotique, un mode solo rempli d’obstacles imprévisibles et de pouvoirs énigmatiques.

Repoussez les limites de vos personnages grâce aux nouveaux « master traits ».

Utilisez les invocations pour plus d’options tactiques en combat.

Grâce à toutes ces nouveautés, l’aventure se poursuit bien au-delà de l’histoire principale, sous les cieux infinis de Relink !

Jouez au-delà des frontières

Le mode coopératif en ligne à quatre de Relink dispose désormais de la fonctionnalité cross-play.

De plus, le multijoueur local sans fil est pris en charge entre les consoles Nintendo Switch™ 2.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est un jeu de type action RPG développé et édité par Cygames, Inc. jouable en solo ou en ligne jusqu’à quatre joueurs et prévu le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. Le titre sera vendu au prix de 59,99 € en édition standard et 79,99 € en édition spéciale, tandis que la mise à niveau payante sera vendue au prix de 29,99 € en édition standard et 54,99 € en édition spéciale.