Une nouvelle vague de promotions particulièrement dense est actuellement proposée sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection massive de jeux affichant des réductions importantes et, pour certains, leurs prix les plus bas jamais enregistrés. Cette opération couvre un spectre extrêmement large de productions, allant des grands blockbusters aux titres indépendants, en passant par des remasters, collections et licences majeures.

Parmi les offres les plus marquantes figurent plusieurs jeux très exposés récemment ou issus de franchises populaires. The Plucky Squire est proposé à 9.98 dollars au lieu de 29.99 dollars, Team Sonic Racing à 8.99 dollars au lieu de 29.99 dollars, et Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate chute à 2.99 dollars contre 29.99 dollars habituellement. Dans la même dynamique, Hogwarts Legacy est affiché à 8.99 dollars au lieu de 59.99 dollars, EA Sports FC 26 à 17.99 dollars au lieu de 59.99 dollars, tandis que NBA 2K26 tombe à 8.99 dollars contre 59.99 dollars.

Les grandes licences d’action et d’aventure sont fortement représentées. Crash Bandicoot 4 est disponible à 13.19 dollars au lieu de 39.99 dollars, Crash Team Racing Nitro-Fueled à 13.99 dollars et la N. Sane Trilogy à 15.99 dollars, tous deux initialement proposés à 39.99 dollars. Du côté des RPG et expériences narratives, The Witcher 3 Wild Hunt est proposé à 9.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, avec sa Complete Edition à 14.99 dollars au lieu de 59.99 dollars. Persona 5 Royal passe à 17.99 dollars contre 59.99 dollars, tandis que Shin Megami Tensei V est affiché à 20.99 dollars au lieu de 59.99 dollars.

Les productions indépendantes occupent une place centrale dans cette sélection. Celeste est proposé à 4.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, Disco Elysium à 11.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, Hades à 6.24 dollars au lieu de 24.99 dollars, et Dead Cells à 12.49 dollars contre 24.99 dollars. Des titres comme Cocoon à 12.49 dollars, Death’s Door à 4.99 dollars, Inscryption à 6.99 dollars ou encore Loop Hero à 3.49 dollars illustrent également cette présence marquée du jeu indépendant.

Plusieurs franchises bénéficient de remises particulièrement agressives. La série Doom est largement représentée avec Doom, Doom 2 et Doom 3 tous proposés à 3.99 dollars, Doom 64 à 2.49 dollars et Doom Eternal à 9.99 dollars au lieu de 39.99 dollars. Les licences LEGO sont aussi mises en avant, avec LEGO Star Wars The Skywalker Saga à 11.99 dollars au lieu de 59.99 dollars, LEGO Jurassic World à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, ou encore LEGO City Undercover à 4.49 dollars au lieu de 29.99 dollars.

Les amateurs de jeux japonais et d’adaptations d’anime disposent également d’un large choix. Dragon Ball FighterZ est proposé à 9.59 dollars au lieu de 59.99 dollars, Dragon Ball Xenoverse 2 à 5.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, et Dragon Ball Z Kakarot à 14.99 dollars au lieu de 19.99 dollars. Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est affiché à 23.99 dollars contre 59.99 dollars, tandis que JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R passe à 9.99 dollars au lieu de 49.99 dollars.

La sélection inclut aussi de nombreux titres rétro, remasters et collections. Etrian Odyssey Origins Collection est proposé à 31.99 dollars au lieu de 79.99 dollars, Grandia HD Collection à 19.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, et Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9.99 dollars au lieu de 29.99 dollars. Dans un registre similaire, The Lara Croft Collection est affiché à 9.99 dollars contre 19.99 dollars et Quake 2 à 3.99 dollars au lieu de 9.99 dollars.

Certains jeux atteignent des niveaux de réduction particulièrement élevés. Scribblenauts Mega Pack chute à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, LEGO Jurassic World est proposé à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, tandis que The Talos Principle tombe à 2.99 dollars contre 29.99 dollars. Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, déjà mentionné, figure également parmi les baisses les plus significatives avec un passage de 29.99 dollars à 2.99 dollars.

Enfin, de nombreuses autres productions viennent compléter cette opération, avec des titres comme Outer Wilds à 14.99 dollars au lieu de 24.99 dollars, Overcooked 2 à 6.24 dollars au lieu de 24.99 dollars, Slime Rancher à 6.24 dollars au lieu de 24.99 dollars, Untitled Goose Game à 8.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, ou encore Viewfinder à 8.74 dollars au lieu de 24.99 dollars.

Jeu Prix sans promo ($) Prix normal ($) Réduction (%) Celeste 4.99 19.99 75% Cocoon 12.49 24.99 50% Coromon 4.99 19.99 75% Crash Bandicoot 4 13.19 39.99 67% Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 15.99 39.99 60% Crash Team Racing Nitro-Fueled 13.99 39.99 65% Croc: Legend of the Gobbos 14.99 29.99 50% Crypt of the NecroDancer 3.99 19.99 80% Danganronpa 1.99 14.99 87% Danganronpa 2 7.49 14.99 50% Danganronpa S 5.99 19.99 70% Danganronpa V3 8.99 29.99 70% Dark Deity 4.99 24.99 80% Dark Devotion 1.99 19.99 90% Darkest Dungeon 3.74 24.99 85% Darkest Dungeon 2 12.39 39.99 69% Dave the Diver 11.99 19.99 40% Dead Cells 12.49 24.99 50% Death’s Door 4.99 19.99 75% Diablo 3 19.79 59.99 67% Disco Elysium 11.99 39.99 70% Disney Magical World 2 19.99 49.99 60% Disney Tsum Tsum Festival 19.99 49.99 60% Don’t Starve 4.99 19.99 75% Doom + Doom 2 3.99 9.99 60% Doom 3.99 19.99 80% Doom 3 3.99 9.99 60% Doom 64 2.49 4.99 50% Doom Eternal 9.99 39.99 75% Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom 14.99 49.99 70% Double Dragon Neon 5.99 14.99 60% Dragon Ball FighterZ 9.59 59.99 84% Dragon Ball Xenoverse 2 5.99 19.99 70% Dragon Ball Z: Kakarot 14.99 19.99 25% Dragon Ball: Sparking Zero 39.59 59.99 34% Dragon Ball: The Breakers 2.99 19.99 85% Dragon’s Lair Trilogy 9.99 19.99 50% Dredge 9.99 24.99 60% EA Sports FC 26 17.99 59.99 70% El Shaddai HD Remaster 8.99 29.99 70% Enter x Exit the Gungeon 3.99 19.99 80% Etrian Odyssey Origins Collection 31.99 79.99 60% Figment 1 + 2 2.31 39.99 94% FIST: Forged in Shadow Torch 4.79 15.99 70% Freedom Wars Remastered 15.99 39.99 60% Frogun 5.99 14.99 60% Frogun Encore 8.44 12.99 35% Fruitbus 8.99 19.99 55% Gang Beasts 11.99 29.99 60% Garden Witch Life 8.99 29.99 70% Ghost Trick 9.99 29.99 67% Ghosts ’n Goblins Resurrection 9.99 29.99 67% God Eater 3 9.59 59.99 84% Gone Home 2.99 14.99 80% Goodnight Universe 13.99 19.99 30% Gothic Classic 14.99 29.99 50% Grandia HD Collection 19.99 39.99 50% Grapple Dog 2.99 14.99 80% Grapple Dogs: Cosmic Canines 7.19 17.99 60% Grid Autosport 14.99 29.99 50% Gris 2.99 16.99 82% Grounded 19.99 39.99 50% GTA: The Trilogy 19.79 59.99 67% Gundam Breaker 4 29.99 59.99 50% Hades 6.24 24.99 75% Harry Potter: Quidditch Champions 5.99 29.99 80% Have a Nice Death 8.74 24.99 65% Hindsight 4.49 14.99 70% Hitman: Blood Money 19.99 29.99 33% Hogwarts Legacy 8.99 59.99 85% Hotline Miami Collection 4.99 24.99 80% Infernax 9.99 19.99 50% Inscryption 6.99 19.99 65% JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R 9.99 49.99 80% Jujutsu Kaisen: Cursed Clash 19.79 59.99 67% Katana Zero 8.49 14.99 43% Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning 11.99 39.99 70% Layers of Fear 2 2.99 29.99 90% Layers of Fear: Legacy 2.99 19.99 85% LEGO City Undercover 4.49 29.99 85% LEGO Harry Potter Collection 5.99 29.99 80% LEGO Jurassic World 3.99 39.99 90% LEGO Marvel Super Heroes 5.99 39.99 85% LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 11.99 59.99 80% LEGO Voyagers 17.49 24.99 30% Lemon Cake 8.99 29.99 70% Little Nightmares 1 & 2 Bundle 14.99 49.99 70% Little Nightmares 3 27.99 39.99 30% Locomoto 19.49 29.99 35% Loop Hero 3.49 14.99 77% Lorlei and the Laser Eyes 12.49 24.99 50% Lost in Random 2.99 29.99 90% Luck be a Landlord 8.99 14.99 40% Lumines Remastered 4.49 14.99 70% Lunar Remastered Collection 34.99 49.99 30%