Une nouvelle vague de promotions particulièrement dense est actuellement proposée sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection massive de jeux affichant des réductions importantes et, pour certains, leurs prix les plus bas jamais enregistrés. Cette opération couvre un spectre extrêmement large de productions, allant des grands blockbusters aux titres indépendants, en passant par des remasters, collections et licences majeures.
Parmi les offres les plus marquantes figurent plusieurs jeux très exposés récemment ou issus de franchises populaires. The Plucky Squire est proposé à 9.98 dollars au lieu de 29.99 dollars, Team Sonic Racing à 8.99 dollars au lieu de 29.99 dollars, et Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate chute à 2.99 dollars contre 29.99 dollars habituellement. Dans la même dynamique, Hogwarts Legacy est affiché à 8.99 dollars au lieu de 59.99 dollars, EA Sports FC 26 à 17.99 dollars au lieu de 59.99 dollars, tandis que NBA 2K26 tombe à 8.99 dollars contre 59.99 dollars.
Les grandes licences d’action et d’aventure sont fortement représentées. Crash Bandicoot 4 est disponible à 13.19 dollars au lieu de 39.99 dollars, Crash Team Racing Nitro-Fueled à 13.99 dollars et la N. Sane Trilogy à 15.99 dollars, tous deux initialement proposés à 39.99 dollars. Du côté des RPG et expériences narratives, The Witcher 3 Wild Hunt est proposé à 9.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, avec sa Complete Edition à 14.99 dollars au lieu de 59.99 dollars. Persona 5 Royal passe à 17.99 dollars contre 59.99 dollars, tandis que Shin Megami Tensei V est affiché à 20.99 dollars au lieu de 59.99 dollars.
Les productions indépendantes occupent une place centrale dans cette sélection. Celeste est proposé à 4.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, Disco Elysium à 11.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, Hades à 6.24 dollars au lieu de 24.99 dollars, et Dead Cells à 12.49 dollars contre 24.99 dollars. Des titres comme Cocoon à 12.49 dollars, Death’s Door à 4.99 dollars, Inscryption à 6.99 dollars ou encore Loop Hero à 3.49 dollars illustrent également cette présence marquée du jeu indépendant.
Plusieurs franchises bénéficient de remises particulièrement agressives. La série Doom est largement représentée avec Doom, Doom 2 et Doom 3 tous proposés à 3.99 dollars, Doom 64 à 2.49 dollars et Doom Eternal à 9.99 dollars au lieu de 39.99 dollars. Les licences LEGO sont aussi mises en avant, avec LEGO Star Wars The Skywalker Saga à 11.99 dollars au lieu de 59.99 dollars, LEGO Jurassic World à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, ou encore LEGO City Undercover à 4.49 dollars au lieu de 29.99 dollars.
Les amateurs de jeux japonais et d’adaptations d’anime disposent également d’un large choix. Dragon Ball FighterZ est proposé à 9.59 dollars au lieu de 59.99 dollars, Dragon Ball Xenoverse 2 à 5.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, et Dragon Ball Z Kakarot à 14.99 dollars au lieu de 19.99 dollars. Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est affiché à 23.99 dollars contre 59.99 dollars, tandis que JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R passe à 9.99 dollars au lieu de 49.99 dollars.
La sélection inclut aussi de nombreux titres rétro, remasters et collections. Etrian Odyssey Origins Collection est proposé à 31.99 dollars au lieu de 79.99 dollars, Grandia HD Collection à 19.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, et Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9.99 dollars au lieu de 29.99 dollars. Dans un registre similaire, The Lara Croft Collection est affiché à 9.99 dollars contre 19.99 dollars et Quake 2 à 3.99 dollars au lieu de 9.99 dollars.
Certains jeux atteignent des niveaux de réduction particulièrement élevés. Scribblenauts Mega Pack chute à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, LEGO Jurassic World est proposé à 3.99 dollars au lieu de 39.99 dollars, tandis que The Talos Principle tombe à 2.99 dollars contre 29.99 dollars. Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, déjà mentionné, figure également parmi les baisses les plus significatives avec un passage de 29.99 dollars à 2.99 dollars.
Enfin, de nombreuses autres productions viennent compléter cette opération, avec des titres comme Outer Wilds à 14.99 dollars au lieu de 24.99 dollars, Overcooked 2 à 6.24 dollars au lieu de 24.99 dollars, Slime Rancher à 6.24 dollars au lieu de 24.99 dollars, Untitled Goose Game à 8.99 dollars au lieu de 19.99 dollars, ou encore Viewfinder à 8.74 dollars au lieu de 24.99 dollars.
|Jeu
|Prix sans promo ($)
|Prix normal ($)
|Réduction (%)
|Celeste
|4.99
|19.99
|75%
|Cocoon
|12.49
|24.99
|50%
|Coromon
|4.99
|19.99
|75%
|Crash Bandicoot 4
|13.19
|39.99
|67%
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|15.99
|39.99
|60%
|Crash Team Racing Nitro-Fueled
|13.99
|39.99
|65%
|Croc: Legend of the Gobbos
|14.99
|29.99
|50%
|Crypt of the NecroDancer
|3.99
|19.99
|80%
|Danganronpa
|1.99
|14.99
|87%
|Danganronpa 2
|7.49
|14.99
|50%
|Danganronpa S
|5.99
|19.99
|70%
|Danganronpa V3
|8.99
|29.99
|70%
|Dark Deity
|4.99
|24.99
|80%
|Dark Devotion
|1.99
|19.99
|90%
|Darkest Dungeon
|3.74
|24.99
|85%
|Darkest Dungeon 2
|12.39
|39.99
|69%
|Dave the Diver
|11.99
|19.99
|40%
|Dead Cells
|12.49
|24.99
|50%
|Death’s Door
|4.99
|19.99
|75%
|Diablo 3
|19.79
|59.99
|67%
|Disco Elysium
|11.99
|39.99
|70%
|Disney Magical World 2
|19.99
|49.99
|60%
|Disney Tsum Tsum Festival
|19.99
|49.99
|60%
|Don’t Starve
|4.99
|19.99
|75%
|Doom + Doom 2
|3.99
|9.99
|60%
|Doom
|3.99
|19.99
|80%
|Doom 3
|3.99
|9.99
|60%
|Doom 64
|2.49
|4.99
|50%
|Doom Eternal
|9.99
|39.99
|75%
|Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom
|14.99
|49.99
|70%
|Double Dragon Neon
|5.99
|14.99
|60%
|Dragon Ball FighterZ
|9.59
|59.99
|84%
|Dragon Ball Xenoverse 2
|5.99
|19.99
|70%
|Dragon Ball Z: Kakarot
|14.99
|19.99
|25%
|Dragon Ball: Sparking Zero
|39.59
|59.99
|34%
|Dragon Ball: The Breakers
|2.99
|19.99
|85%
|Dragon’s Lair Trilogy
|9.99
|19.99
|50%
|Dredge
|9.99
|24.99
|60%
|EA Sports FC 26
|17.99
|59.99
|70%
|El Shaddai HD Remaster
|8.99
|29.99
|70%
|Enter x Exit the Gungeon
|3.99
|19.99
|80%
|Etrian Odyssey Origins Collection
|31.99
|79.99
|60%
|Figment 1 + 2
|2.31
|39.99
|94%
|FIST: Forged in Shadow Torch
|4.79
|15.99
|70%
|Freedom Wars Remastered
|15.99
|39.99
|60%
|Frogun
|5.99
|14.99
|60%
|Frogun Encore
|8.44
|12.99
|35%
|Fruitbus
|8.99
|19.99
|55%
|Gang Beasts
|11.99
|29.99
|60%
|Garden Witch Life
|8.99
|29.99
|70%
|Ghost Trick
|9.99
|29.99
|67%
|Ghosts ’n Goblins Resurrection
|9.99
|29.99
|67%
|God Eater 3
|9.59
|59.99
|84%
|Gone Home
|2.99
|14.99
|80%
|Goodnight Universe
|13.99
|19.99
|30%
|Gothic Classic
|14.99
|29.99
|50%
|Grandia HD Collection
|19.99
|39.99
|50%
|Grapple Dog
|2.99
|14.99
|80%
|Grapple Dogs: Cosmic Canines
|7.19
|17.99
|60%
|Grid Autosport
|14.99
|29.99
|50%
|Gris
|2.99
|16.99
|82%
|Grounded
|19.99
|39.99
|50%
|GTA: The Trilogy
|19.79
|59.99
|67%
|Gundam Breaker 4
|29.99
|59.99
|50%
|Hades
|6.24
|24.99
|75%
|Harry Potter: Quidditch Champions
|5.99
|29.99
|80%
|Have a Nice Death
|8.74
|24.99
|65%
|Hindsight
|4.49
|14.99
|70%
|Hitman: Blood Money
|19.99
|29.99
|33%
|Hogwarts Legacy
|8.99
|59.99
|85%
|Hotline Miami Collection
|4.99
|24.99
|80%
|Infernax
|9.99
|19.99
|50%
|Inscryption
|6.99
|19.99
|65%
|JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R
|9.99
|49.99
|80%
|Jujutsu Kaisen: Cursed Clash
|19.79
|59.99
|67%
|Katana Zero
|8.49
|14.99
|43%
|Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
|11.99
|39.99
|70%
|Layers of Fear 2
|2.99
|29.99
|90%
|Layers of Fear: Legacy
|2.99
|19.99
|85%
|LEGO City Undercover
|4.49
|29.99
|85%
|LEGO Harry Potter Collection
|5.99
|29.99
|80%
|LEGO Jurassic World
|3.99
|39.99
|90%
|LEGO Marvel Super Heroes
|5.99
|39.99
|85%
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|11.99
|59.99
|80%
|LEGO Voyagers
|17.49
|24.99
|30%
|Lemon Cake
|8.99
|29.99
|70%
|Little Nightmares 1 & 2 Bundle
|14.99
|49.99
|70%
|Little Nightmares 3
|27.99
|39.99
|30%
|Locomoto
|19.49
|29.99
|35%
|Loop Hero
|3.49
|14.99
|77%
|Lorlei and the Laser Eyes
|12.49
|24.99
|50%
|Lost in Random
|2.99
|29.99
|90%
|Luck be a Landlord
|8.99
|14.99
|40%
|Lumines Remastered
|4.49
|14.99
|70%
|Lunar Remastered Collection
|34.99
|49.99
|30%
|Maneater
|7.99
|19.99
|60%
|Marble It Up Ultra
|11.09
|29.99
|63%
|Mark of the Ninja: Remastered
|4.99
|19.99
|75%
|Marvel Cosmic Invasion
|22.49
|29.99
|25%
|Master Detective Archives: Rain Code
|29.99
|59.99
|50%
|Metal Slug Tactics
|14.99
|24.99
|40%
|Mighty & Magic: Clash of Heroes
|9.00
|17.99
|50%
|Monster Boy and the Cursed Kingdom
|9.99
|39.99
|75%
|Monster Train 2
|18.74
|24.99
|25%
|Mr. Driller DrillLand
|4.79
|29.99
|84%
|My Friend Pedro
|3.99
|19.99
|80%
|My Hero One’s Justice
|4.99
|19.99
|75%
|My Hero One’s Justice 2
|9.99
|39.99
|75%
|MySims: Cozy Bundle
|19.99
|39.99
|50%
|Namco Museum Archives Vol. 1
|4.99
|19.99
|75%
|Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections
|23.99
|59.99
|60%
|Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid
|19.99
|39.99
|50%
|NBA 2K26
|8.99
|59.99
|85%
|Neptunia Game Maker R:Evolution
|17.49
|49.99
|65%
|Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars
|14.99
|49.99
|70%
|Ni no Kuni
|7.99
|49.99
|84%
|Ninja Gaiden: Ragebound
|17.49
|24.99
|30%
|Observer
|2.99
|29.99
|90%
|Oceanhorn
|3.74
|14.99
|75%
|Oceanhorn 2
|10.49
|29.99
|65%
|Omega 6: The Triangle Stars
|1.99
|24.99
|92%
|Once Upon a Katamari
|29.99
|39.99
|25%
|Outer Wilds
|14.99
|24.99
|40%
|Overcooked 2
|6.24
|24.99
|75%
|Pac-Man World 2 Re-Pac
|23.99
|29.99
|20%
|Pang Adventures
|2.00
|9.99
|80%
|Patapon 1 + 2 Replay
|19.79
|29.99
|34%
|Pentiment
|9.99
|19.99
|50%
|Persona 4 Arena Ultimax
|8.99
|29.99
|70%
|Persona 4 Golden
|9.99
|19.99
|50%
|Persona 5 Royal
|17.99
|59.99
|70%
|Promise Mascot Agency
|16.74
|24.99
|33%
|Quake 2
|3.99
|9.99
|60%
|QuickSpot
|4.99
|19.99
|75%
|Rayman: 30th Anniversary Edition
|15.98
|19.99
|20%
|Red Dead Redemption
|24.99
|49.99
|50%
|Return to Monkey Island
|7.49
|24.99
|70%
|Rift of the NecroDancer
|7.99
|19.99
|60%
|Risk of Rain 2
|6.24
|24.99
|75%
|River City Girls 2
|19.99
|39.99
|50%
|Rogue Legacy 2
|9.99
|24.99
|60%
|Rune Factory 3 Special
|13.99
|39.99
|65%
|Rune Factory 5
|13.99
|39.99
|65%
|Sayonara Wild Hearts
|6.49
|12.99
|50%
|Scribblenauts Mega Pack
|3.99
|39.99
|90%
|SD Gundam Battle Alliance
|17.99
|59.99
|70%
|Sea of Solitude
|3.99
|19.99
|80%
|Shadow Labyrinth
|19.79
|29.99
|34%
|Shantae and the Pirate’s Curse
|9.99
|19.99
|50%
|Shantae: Half-Genie Hero
|14.99
|24.99
|40%
|Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster
|14.99
|49.99
|70%
|Shin Megami Tensei 5
|20.99
|59.99
|65%
|Sifu
|9.99
|39.99
|75%
|Slime Rancher
|6.24
|24.99
|75%
|Snow Bros. Wonderland
|2.99
|29.99
|90%
|Snufkin: Melody of Moominvalley
|11.99
|19.99
|40%
|Solar Ash
|13.99
|39.99
|65%
|Soma
|14.99
|29.99
|50%
|Sonic Colors: Ultimate
|11.99
|39.99
|70%
|Sonic Origins Plus
|13.99
|39.99
|65%
|Spy x Anya: Operation Memories
|19.99
|49.99
|60%
|Spyro Reignited Trilogy
|13.99
|39.99
|65%
|SteamWorld Build
|7.49
|29.99
|75%
|SteamWorld Dig
|1.99
|9.99
|80%
|SteamWorld Dig 2
|1.99
|19.99
|90%
|SteamWorld Heist
|1.99
|19.99
|90%
|Story of Seasons: Friends of Mineral Town
|9.99
|39.99
|75%
|Story of Seasons: Pioneers of Olive Town
|13.99
|39.99
|65%
|Street Fighter 30th Anniversary Collection
|9.99
|29.99
|67%
|Streets of Rage 4
|7.49
|24.99
|70%
|Sunderfolk
|23.99
|29.99
|20%
|Super Dragon Ball Heroes: World Mission
|9.59
|59.99
|84%
|Super Mega Baseball 4
|4.99
|49.99
|90%
|Super Monkey Ball: Banana Mania
|9.99
|39.99
|75%
|Super Robot Wars Y
|39.59
|59.99
|34%
|Sword Art Online: Fractured Daydream
|19.79
|59.99
|67%
|Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival
|19.99
|49.99
|60%
|Tales of Graces f Remastered
|19.99
|39.99
|50%
|Tales of Xillia Remastered
|29.99
|39.99
|25%
|Tamagotchi Plaza
|31.99
|39.99
|20%
|Team Sonic Racing
|8.99
|29.99
|70%
|TMNT Arcade: Wrath of the Mutants
|7.49
|29.99
|75%
|TMNT: Shredder’s Revenge
|13.74
|24.99
|45%
|TMNT: Splintered Fate
|2.99
|29.99
|90%
|Tetris Effect: Connected
|19.99
|39.99
|50%
|Thank Goodness You’re Here
|9.99
|19.99
|50%
|That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles
|14.99
|49.99
|70%
|The Dark Pictures: Little Hope
|9.99
|19.99
|50%
|The Dark Pictures: Man of Medan
|9.99
|19.99
|50%
|The Elder Scrolls V: Skyrim
|19.99
|49.99
|60%
|The Jackbox Party Pack 6
|16.49
|29.99
|45%
|The Lara Croft Collection
|9.99
|19.99
|50%
|The Last Campfire
|1.99
|14.99
|87%
|The Messenger
|3.99
|19.99
|80%
|The Pedestrian
|4.99
|19.99
|75%
|The Plucky Squire
|9.98
|29.99
|67%
|The Swords of Ditto
|1.99
|14.99
|87%
|The Talos Principle
|2.99
|29.99
|90%
|The Witcher 3: Wild Hunt
|9.99
|39.99
|75%
|The Witcher 3: Complete Edition
|14.99
|59.99
|75%
|Towa and the Guardians of the Sacred Tree
|19.79
|29.99
|34%
|Trine 5
|13.49
|29.99
|55%
|Trover Saves the Universe
|5.99
|29.99
|80%
|Two Point Museum
|7.99
|39.99
|80%
|Ultra Kaiju Monster Rancher
|19.99
|49.99
|60%
|Untitled Goose Game
|8.99
|19.99
|55%
|Viewfinder
|8.74
|24.99
|65%
|We Love Katamari Reroll + Royal Reverie
|7.49
|29.99
|75%
|Windjammers
|3.74
|14.99
|75%
|Windjammers 2
|5.00
|19.99
|75%
|Wolfenstein 2
|5.99
|39.99
|85%
|Wonder Boy: The Dragon’s Trap
|4.99
|19.99
|75%
|World of Goo 2
|19.79
|29.99
|34%
|Wreckfest
|15.99
|39.99
|60%
|Young Souls
|6.24
|24.99
|75%
|Ys Origin
|5.00
|19.99
|75%
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