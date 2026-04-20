Blizzard a publié une vidéo de comparaison officielle mettant en parallèle les versions Overwatch sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le célèbre shooter, disponible depuis plusieurs années sur l’ancienne console, est arrivé sur la nouvelle itération de la Switch la semaine dernière. Cette vidéo met en lumière les améliorations notables apportées par la Switch 2.

La performance est sans conteste le point le plus marquant. Sur Nintendo Switch, le jeu souffrait de baisses de fluidité, mais sur Switch 2, Overwatch tourne désormais jusqu’à 60 images par seconde, offrant une expérience bien plus fluide. Les améliorations graphiques sont également au rendez-vous : la version Switch 2 introduit des effets visuels absents de la version originale, comme des flammes plus détaillées ou des animations d’eau plus réalistes. Ces ajouts, couplés à une résolution supérieure, renforcent l’immersion.

Avec Overwatch sur Nintendo Switch 2, les joueurs peuvent désormais profiter d’une expérience portable optimisée, avec des visuels améliorés, un son plus fidèle et un gameplay à 60 FPS, que ce soit en mode docké ou en mode portable. La vidéo de comparaison permet d’apprécier ces évolutions côte à côte, alors que la Saison 2 : Summit bat son plein.

Rappelons que Overwatch est un jeu free-to-play disponible sur PC et consoles, y compris la Nintendo Switch 2. Une excellente occasion pour les joueurs de découvrir ou redécouvrir l’univers du jeu sur une plateforme portable plus performante.