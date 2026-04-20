Astragon Entertainment et Aesir Interactive ont annoncé la sortie de Police Simulator: Patrol Officers sur Nintendo Switch 2 pour le 4 juin 2026. Les joueurs peuvent dès à présent précommander le jeu sur le Nintendo eShop, bénéficiant d’une réduction de 20 % ainsi que de bonus exclusifs. Le titre, déjà disponible sur PC et consoles, propose une expérience de simulation policière immersive dans la ville fictive de Brighton, aux États-Unis.

Dans Police Simulator: Patrol Officers, les joueurs incarnent un officier de police en début de carrière, commençant par des missions simples comme la distribution d’amendes pour stationnement illégal. Au fil de leur progression, ils accèdent à des responsabilités plus complexes, allant des patrouilles en véhicule à la poursuite d’automobilistes en infraction, en passant par la gestion d’accidents et la traque de suspects. Les cas les plus graves incluent l’interception de trafics de drogue et l’enquête sur des crimes sérieux.

La version Nintendo Switch 2 du jeu a été optimisée pour la nouvelle console et intègre dès sa sortie l’ensemble des mises à jour apportées aux versions PC et consoles précédentes. Les précommandes offrent, en plus de la réduction de 20 %, le Tropical Taskforce Pack, qui comprend plusieurs uniformes estivaux. Plusieurs éditions du jeu seront proposées, chacune incluant des contenus supplémentaires.

L’édition Gold, vendue au prix de 39,99 dollars ou euros, comprend le jeu de base, l’Highway Patrol Expansion (une nouvelle zone de carte avec des autoroutes environnantes) et le Garage Bundle (sept véhicules supplémentaires). Les précommandes de cette édition incluent également le Special Police Vehicle Pack, qui ajoute neuf véhicules spéciaux, cinq skins de véhicules et deux uniformes. L’édition Complete, au tarif de 49,99 dollars ou euros, regroupe tous les contenus de l’édition Gold et y ajoute le Unmarked Vehicle Pack (neuf véhicules banalisés et cinq skins), le Special Police Vehicle Pack et le Tropical Taskforce Pack.

Le jeu propose un monde ouvert divisé en trois districts, chacun composé de plusieurs quartiers aux ambiances distinctes. Les joueurs peuvent choisir entre un mode simulation, pour une expérience réaliste, et un mode casual, plus accessible. Une fonctionnalité multijoueur permet d’inviter un ami pour patrouiller ensemble, tandis qu’un système d’intuition aide les débutants à repérer les infractions. Les missions varient des incidents mineurs, comme un véhicule obstruant un arrêt de bus, aux interventions plus graves, comme l’arrestation de suspects.

Police Simulator: Patrol Officers sera disponible en version numérique sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 dollars ou euros pour l’édition de base. Les précommandes des éditions de base et Gold bénéficient d’une réduction de 20 %, en plus des bonus associés.