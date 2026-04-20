Studio Doodal et l’éditeur SHINSEGAE I&C ont annoncé la sortie de Solateria sur Nintendo Switch pour le 23 juillet, quelques mois après son lancement sur Steam. Le jeu, qui a rapidement séduit les joueurs sur PC, affiche désormais près de 380 avis utilisateurs et une note « Très Positive ». À sa sortie, certains joueurs avaient souligné la difficulté élevée de son système de combat axé sur la parade, mais l’équipe de développement a réagi en déployant plusieurs mises à jour. Ces correctifs ont notamment assoupli le timing des parades, ajusté la difficulté des affrontements et amélioré certains aspects de l’exploration, ce qui a progressivement renforcé l’appréciation des joueurs.

Solateria est un Metroidvania centré sur un gameplay de parade exigeant, où le joueur incarne Tott, un petit guerrier de feu amnésique en quête du Roi disparu. Son objectif : sauver le monde de Solateria, ravagé par la Peste de l’Ombre. Le jeu propose des environnements entièrement dessinés à la main, des combats intenses contre des ennemis et des boss corrompus, ainsi qu’un système d’amélioration profond permettant de personnaliser son style de jeu.

L’histoire plonge le joueur dans un univers autrefois prospère, désormais au bord de l’effondrement. Tott, réveillé sans souvenirs, n’a qu’un seul indice : une voix lui ordonnant de retrouver le Roi, dernier espoir pour contrer la menace de la Peste de l’Ombre. Au fil de son périple, il affronte des adversaires toujours plus redoutables, explore des zones mystérieuses et découvre les récits tragiques des personnages qu’il croise. Les quêtes annexes et les dialogues révèlent des choix moraux et des destins entrelacés, ajoutant une dimension narrative riche à l’expérience.

Le système de combat repose sur une mécanique de parade précise, où le joueur doit analyser les schémas d’attaque des ennemis pour riposter au bon moment. Les affrontements contre les boss, particulièrement exigeants, offrent une satisfaction intense une fois la victoire obtenue. Pour progresser, Tott peut absorber le pouvoir des Statues du Roi disséminées dans le monde, débloquer des Noyaux de Chaleur grâce à des objets rares et améliorer ses compétences. Le jeu propose également un système d’artisanat et de cuisine, ainsi que des combinaisons de pièces permettant de créer des synergies uniques.

L’exploration occupe une place centrale dans Solateria. Le monde, vaste et magnifiquement illustré, regorge de zones secrètes accessibles grâce à des combinaisons de compétences. Les joueurs peuvent collecter des fragments de mémoire et des informations auprès des PNJ, ce qui enrichit progressivement la carte et guide leurs choix. Le titre laisse une grande liberté dans l’ordre de progression, tout en offrant des cinématiques soignées et des boss au caractère marqué.

Disponible au prix de 19,99 € sur le Nintendo eShop à partir du 23 juillet, Solateria s’annonce comme une proposition ambitieuse pour les amateurs de Metroidvania exigeants et de récits immersifs. Son passage sur Switch pourrait élargir son audience, tout en capitalisant sur les améliorations apportées depuis sa sortie sur Steam.