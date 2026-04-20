Ubisoft a officiellement annoncé la tenue d’un showcase mondial pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced, mettant fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois. L’événement de révélation est programmé pour le jeudi 23 avril à 18h00 (heure française), soit 9h00 en heure du Pacifique. Cette confirmation intervient après des fuites persistantes, notamment celles relayées par le journaliste Tom Henderson, qui avaient déjà évoqué cette date.

Le remake, intitulé Assassin’s Creed Black Flag Resynced, devrait sortir en juillet 2026. Contrairement à certaines remises à niveau précédentes, comme le controversé Prince of Persia : Les Sables du Temps – Remake, ce projet promet une refonte plus ambitieuse. En plus d’un nouveau rendu visuel, Ubisoft prévoit d’intégrer des fonctionnalités de gameplay inédites, dont une exploration sous-marine enrichie, ainsi que des éléments scénaristiques supplémentaires. Les détails précis de ces ajouts restent à découvrir lors du showcase, qui devrait également dévoiler les premières images du jeu.