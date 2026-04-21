Le 27 avril 2026 marquera l’arrivée de la Shadow Update, la deuxième mise à jour gratuite de BALL x PIT. Annoncée par les développeurs, cette extension promet de bouleverser les mécaniques de jeu en introduisant des éléments liés à la manipulation du temps et à l’exploitation des ombres. L’objectif affiché est d’ajouter une couche de chaos supplémentaire aux runs, avec des évolutions de balles capables de figer ou de déformer l’espace de jeu.

Deux nouveaux personnages rejoindront la roster existante. Le premier, The Tunneller, est un mineur dont les projectiles ne s’arrêtent pas aux limites de l’écran. Au lieu de disparaître, ils réapparaissent du côté opposé, permettant des angles d’attaque inédits. Le second, The Tiptoer, incarne un ninja furtif qui échappe à la détection des ennemis à courte distance. Ce pouvoir s’accompagne cependant d’une santé et de dégâts réduits, imposant un style de jeu plus risqué.

La mise à jour introduira également onze nouvelles balles aux effets variés. Venom applique un empoisonnement progressif qui ralentit les cibles avant de les paralyser après plusieurs impacts. Time dépose un piège temporel immobilisant les ennemis dans sa zone d’effet. Erosion ignore les défenses pour infliger un pourcentage des points de vie actuels de la cible, ce qui en fait une arme redoutable contre les adversaires coriaces. Time Bomb plante une charge explosive à retardement, tandis que Timestop gèle l’intégralité du champ de bataille pendant quelques secondes, avec un temps de recharge. Warp se téléporte aléatoirement après chaque coup porté à un ennemi, tout en gagnant en vitesse. Sniper traverse les adversaires mais disparaît au contact d’un mur ou d’un rebord d’écran, compensant cette fragilité par un bonus de critique pour les alignements précis. Enfin, Heart Swallower offre une chance de voler des points de vie à l’ennemi tout en affaiblissant son attaque, bien que cet effet ne puisse s’appliquer qu’une seule fois par cible.

Quatre nouveaux passifs viendront enrichir les stratégies des joueurs. Full Metal Rapier augmente les dégâts en fonction du nombre de baby balls et d’ennemis présents à l’écran, récompensant les situations chaotiques. Arrow of Fate transforme les projectiles ennemis en opportunités offensives : le joueur devient immunisé contre eux et riposte automatiquement avec une salve de baby balls. Argent Stopwatch lance les balles avec 150 % de dégâts initiaux, mais cette valeur diminue de 30 % à chaque rebond, exigeant une maîtrise du timing. Sword Breaker réduit les dégâts de base à 75 % tout en ajoutant 1 % de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi présent sur le terrain.

Un nouveau bâtiment fera également son apparition : le Guildhall. Cette structure permettra aux joueurs de réinitialiser les améliorations de personnage précédemment choisies, offrant une plus grande flexibilité dans la construction des runs.

La Shadow Update sera disponible le 27 avril 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les joueurs pourront télécharger gratuitement ce contenu, qui s’inscrit dans la continuité des efforts des développeurs pour diversifier les mécaniques de BALL x PIT tout en conservant son identité axée sur la stratégie et l’improvisation.