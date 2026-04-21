Drill Core est un jeu de stratégie et de gestion de ressources développé par Hungry Couch Games et édité par tinyBuild. Il sortira le 28 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, accompagné du contenu téléchargeable « The Machine World ». Ce titre avait initialement été lancé en accès anticipé sur PC via Steam le 12 septembre 2024, avant sa sortie définitive le 17 juillet 2025.

Dans Drill Core, le joueur incarne un Platform Manager au sein de la société Drill Core Inc., une entreprise spécialisée dans l’extraction minière dans les profondeurs hostiles du Tech Biome. La mission principale consiste à superviser une équipe composée de mineurs, de transporteurs et de gardes, tout en assurant la rentabilité des opérations et la sécurité des employés. Le jeu combine des éléments de stratégie, de gestion de ressources, de construction de base et de mécaniques roguelike, offrant une expérience riche et exigeante.

Le gameplay se divise en deux phases principales : le jour et la nuit. Pendant la journée, le joueur doit extraire des ressources et construire des infrastructures pour renforcer sa base. Il peut déployer des tourelles de défense et des bâtiments spécialisés pour préparer l’équipe aux défis nocturnes. La nuit, les véritables dangers apparaissent, avec des créatures hostiles qui attaquent la base. Le joueur doit alors gérer les défenses et les ressources pour survivre jusqu’au matin.

Drill Core propose une variété de mécaniques pour enrichir l’expérience. Le joueur peut recruter cinq nouveaux spécialistes, chacun doté d’aptitudes uniques qui améliorent les capacités de l’équipe. Ces spécialistes ne peuvent être recrutés qu’une seule fois, ajoutant une couche stratégique à leur gestion. Le système de crafting, accessible via le laboratoire, permet de créer des équipements et des améliorations permanentes. Le jeu introduit également le mécanisme des Distortions, qui modifie chaque partie en offrant des défis supplémentaires ou des opportunités de gains de ressources.

Le contenu téléchargeable « The Machine World » ajoute de nouvelles couches de gameplay, avec des défis inédits, des améliorations de qualité de vie et des zones à explorer. Ce DLC promet d’approfondir l’univers du jeu en introduisant de nouveaux ennemis, événements et boss, tout en offrant aux joueurs des outils supplémentaires pour optimiser leurs stratégies.

L’ambiance de Drill Core est marquée par une direction artistique stylisée et une bande-son dynamique, conçue pour immerger le joueur dans un monde à la fois technologique et mystérieux. Le jeu aborde des thèmes écologiques et moraux, posant des questions sur les limites de l’exploitation des ressources et les sacrifices nécessaires pour atteindre des objectifs commerciaux. Le joueur doit constamment équilibrer rentabilité et éthique, tout en faisant face à des dilemmes stratégiques complexes.

Avec ses mécaniques de jeu variées et son approche unique de la gestion de ressources en milieu hostile, Drill Core se positionne comme une expérience stratégique complète. Que ce soit pour les amateurs de roguelikes, de gestion ou de stratégie, le jeu offre une aventure exigeante et immersive, où chaque décision compte. La sortie sur consoles, accompagnée du DLC « The Machine World », promet d’élargir encore l’audience de ce titre déjà bien accueilli sur PC.