Ratatan est un jeu d’action rythmique développé par Ratata Arts et édité par Game Source Entertainment, annoncé pour une sortie mondiale le 16 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ce titre est l’œuvre de vétérans de l’équipe Sony Japan, dont Hiroyuki Kotani, célèbre pour avoir créé la franchise culte Patapon sur PSP. Actuellement disponible en accès anticipé sur Steam pour PC, Ratatan promet une expérience unique mêlant rythme, stratégie et action dans un univers coloré et dynamique.

Dans Ratatan, les joueurs incarnent un chef d’armée personnalisable, menant les Cobuns, des créatures mignonnes et combattives, à travers le monde changeant de Redo. Le jeu se distingue par son mélange de mécaniques de roguelike et de combats rythmés, où chaque action doit être synchronisée avec la musique pour maximiser l’efficacité. Les joueurs doivent construire et gérer leur armée de Cobuns, explorer des niveaux générés procéduralement et affronter des ennemis en suivant le rythme des morceaux entraînants qui composent la bande-son.

Le gameplay de Ratatan repose sur des combats intenses et rythmés, où les joueurs doivent appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour déclencher des attaques, des défenses ou des mouvements spéciaux. Chaque Cobun possède des capacités uniques, permettant aux joueurs de créer des stratégies variées et adaptées à différents styles de jeu. Le jeu propose également un mode multijoueur coopératif, permettant à jusqu’à quatre joueurs de s’associer pour affronter ensemble les défis du monde de Redo.

Ratatan se distingue par son esthétique visuelle vibrante et son univers inspiré des parcs d’attractions, avec des décors et des personnages hauts en couleur. La bande-son, composée de morceaux énergiques et entraînants, joue un rôle central dans l’expérience de jeu, guidant les joueurs à travers les combats et les explorations. Le jeu offre une grande variété de personnages, avec plus de 100 Cobuns à recruter et à personnaliser, chacun apportant des compétences et des styles de combat distincts.

Les précommandes pour l’édition physique de Ratatan sont désormais ouvertes en Europe et en Amérique du Nord, exclusivement pour les versions Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. Les joueurs qui précommandent le jeu pendant la période promotionnelle recevront un bonus exclusif : l’arme légendaire « Spirit Sword Banbansord », qui peut être équipée sur un Cobun soldat pour donner un avantage stratégique dès le début de l’aventure. L’édition physique sera disponible au prix de 39,99 dollars aux États-Unis, 39,99 euros en Europe et 34,99 livres sterling au Royaume-Uni pour la PlayStation 5, et à 39,99 dollars, 44,99 euros et 39,99 livres sterling pour la Nintendo Switch 2.

En parallèle, les détails des éditions numériques ont également été révélés. Le jeu sera disponible en deux versions : l’édition standard et l’édition deluxe. L’édition standard, au prix de 34,99 dollars, 34,99 euros et 34,99 livres sterling, inclut le jeu principal ainsi que l’arme légendaire « Spirit Sword Banbansord » en bonus de précommande. L’édition deluxe, exclusive au format numérique et au prix de 39,99 dollars, 39,99 euros et 39,99 livres sterling, comprend en plus un ensemble d’armes et d’accessoires spéciaux, un ensemble de Cobuns exclusifs et un ensemble de matériaux de croissance pour améliorer plus rapidement ses personnages. Les éléments inclus dans l’édition deluxe seront également disponibles à l’achat séparément après la sortie du jeu.