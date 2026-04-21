Sanrio Games a officiellement dévoilé Sanrio Party Land, un jeu de type party game qui sortira à l’automne 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette annonce s’accompagne d’une confirmation de lancement mondial, bien que les détails précis sur le gameplay et les personnages impliqués restent encore à préciser.

Le titre se déroulera dans une ville peuplée de personnages emblématiques de l’univers Sanrio. Les joueurs pourront y créer leur propre avatar et participer à des mini-jeux ainsi qu’à des jeux de plateau en compagnie de figures comme Hello Kitty, Kuromi ou Cinnamoroll. Pour l’instant, aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant les mécaniques de jeu ou la liste complète des personnages disponibles.

Cette sortie s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie de Sanrio, qui a récemment lancé sa propre marque d’édition de jeux, Sanrio Games. L’objectif est de renforcer le lien direct entre ses licences et les joueurs à travers le monde, tout en diversifiant les expériences proposées. Jusqu’à présent, les jeux Sanrio étaient principalement distribués via des partenariats avec des éditeurs tiers, mais l’entreprise entend désormais prendre en main la production et la publication de ses propres titres.

Le lancement de Sanrio Games s’aligne sur la vision à long terme de Sanrio, dévoilée en mai 2025 sous le slogan « A lighthouse guiding everyone to smiles ». Cette ambition vise à transformer l’entreprise en une plateforme mondiale d’IP, avec le secteur du jeu vidéo comme l’un de ses piliers centraux. La marque prévoit de publier environ dix titres d’ici mars 2029, bien que les plateformes ciblées et les genres de ces futurs jeux n’aient pas encore été précisés.

En parallèle, Sanrio compte exploiter les synergies entre ses jeux et ses autres activités, comme son programme d’adhésion Sanrio+, ses boutiques physiques ou encore ses parcs à thème. Cette approche intégrée doit permettre de créer de nouvelles formes d’interactions et d’expériences pour les fans. À terme, l’entreprise envisage même de développer des IP originales directement issues du monde du jeu vidéo, élargissant ainsi son univers narratif.

Pour l’instant, Sanrio Party Land reste le premier projet annoncé sous cette nouvelle bannière. Les prochaines communications devraient apporter des précisions sur son contenu, tandis que d’autres annonces sont attendues dans les mois à venir concernant les titres supplémentaires prévus par Sanrio Games.