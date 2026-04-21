Splatoon Raiders, un tout nouveau jeu solo de la série Splatoon, sera disponible le 23 juillet exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Splatoon Raiders est un jeu de tir et d’action axé sur le mode solo, destiné aussi bien aux habitués qu’aux nouveaux venus. Dans ce titre, vous incarnez un mécano embarqué dans une aventure pleine de rebondissements à travers le mystérieux archipel Spirhalite.

Personnalisez votre apparence et vos équipements et préparez-vous à explorer les îles à la recherche de trésors. Tout au long de votre aventure dans l’univers unique de Splatoon, utilisez votre arsenal d’armes à projection d’encre et de gadgets mécaniques pour éliminer des dizaines d’ennemis salmonoïdes, mener des raids et récupérer du butin.

Au cours de votre périple, vous pourrez compter sur l’aide d’Angie, de Pasquale et de Raimi, le trio de musiciens intrépides de l’encre-oyable groupe de musique Tridenfer. L’un des membres de ce groupe vous accompagnera dans vos raids sous la forme d’un redoutable bot. Et en parlant de Tridenfer, de tout nouveaux amiibo représentant Angie, Pasquale et Raimi arborant leurs looks issus de Splatoon Raiders seront également disponibles dès la sortie du jeu le 23 juillet.

De plus, le jeu vous permet de jouer avec jusqu’à trois autres joueurs en ligne*1 ou via une connexion sans fil locale*2.

Vous pouvez précommander Splatoon Raiders dès maintenant sur le Nintendo eShop. Les amiibo Tridenfer seront bientôt disponibles en précommande sur My Nintendo Store.

*1 Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont requis pour les fonctions en ligne. L’abonnement se renouvelle automatiquement après la période de validité initiale au prix en vigueur, à moins d’être annulé. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une connexion Internet est requise pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions et modalités s’appliquent.

*2 Les consoles et jeux supplémentaires nécessaires pour jouer en multijoueur sont vendus séparément.