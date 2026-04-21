This Is Fine: Maximum Cope est un jeu d’aventure de type metroidvania annoncé pour une sortie en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 au printemps 2026. Développé par Hero Concept et édité par Numskull Games et Maximum Entertainment France, ce titre s’inspire du célèbre meme « This is Fine », popularisé par une bande dessinée de KC Green. Le joueur incarne Question Hound, un chien poli et attachant, prisonnier de son propre subconscient en pleine spirale émotionnelle.

L’univers du jeu plonge le joueur dans cinq mondes surréalistes et déjantés, chacun reflétant une émotion inconfortable comme l’humiliation, la peur, l’échec, la perte et le regret. Ces environnements, dessinés à la main, offrent une atmosphère unique et une esthétique cartoon vibrante, mêlant humour absurde et angoisse existentielle. Le jeu se déroule dans un parc d’attractions en ruine, transformé en un labyrinthe psychologique où chaque recoin évoque des souvenirs gênants ou des peurs du quotidien.

Le gameplay de This Is Fine: Maximum Cope repose sur l’exploration et le combat, avec des mécaniques typiques du genre metroidvania. Le joueur doit explorer des niveaux interconnectés, affronter des boss imposants et débloquer de nouvelles capacités pour accéder à des zones auparavant inaccessibles. Chaque monde abrite un boss unique, représentant une émotion spécifique, et le joueur doit maîtriser différentes compétences pour les vaincre. Les chemins ramifiés et les secrets disséminés dans les niveaux encouragent une exploration approfondie.

Le jeu propose également une variété d’objets à collectionner, avec 28 objets uniques à découvrir et 27 bonus à débloquer. Ces éléments ajoutent une couche de profondeur au gameplay, permettant au joueur de personnaliser son expérience et d’améliorer ses capacités. Les Points de Repos, disséminés à travers les niveaux, offrent des moments de répit où le joueur peut sauvegarder sa progression, se soigner avec du café et réfléchir à sa stratégie.

L’humour et l’absurdité sont des éléments centraux de l’expérience de jeu. Les situations rencontrées par Question Hound oscillent entre le comique et le profondément inconfortable, reflétant les angoisses et les moments embarrassants de la vie quotidienne. Les monstres et les obstacles, comme les manuels scolaires volants ou les créatures des toilettes, ajoutent une touche de folie à l’aventure.