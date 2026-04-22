Possessor(s) débarque sur Nintendo Switch 2 le 29 avril 2026.

Le studio Heart Machine, connu pour des titres comme Hyper Light Drifter, Solar Ash et Hyper Light Breaker, voit son dernier jeu Possessor(s) arriver sur Nintendo Switch 2 dès le 29 avril 2026. Édité par Devolver Digital, ce Metroidvania au style visuel marqué plonge le joueur dans un univers post-apocalyptique où action rapide et exploration se mêlent.

Possessor(s) place le joueur dans la peau de Luca, une lycéenne dont le corps est possédé par Rhem, un démon en quête d’hôte. Ensemble, ils tentent de survivre dans les ruines de Sanzu, une mégalopole dévastée par une catastrophe interdimensionnelle. Le jeu se distingue par son système de combat dynamique, où Luca utilise des objets du quotidien comme armes : couteaux de cuisine, guitare, souris d’ordinateur ou encore crosse de hockey. Le gameplay combine des éléments de jeux de plateforme et de Metroidvania, avec un accent particulier sur les combos aériens et les enchaînements précis.

L’histoire explore des thèmes profonds comme la codépendance, la perte et la survie, alors que Luca recherche sa mère et sa meilleure amie dans les décombres de la ville. Le monde de Possessor(s) est vaste et interconnecté, offrant différents quartiers aux ambiances uniques, des gratte-ciels effondrés aux aquariums abandonnés, chacun regorgeant de secrets à découvrir. Les environnements en 3D servent de toile de fond à des personnages dessinés à la main et animés, créant une atmosphère à la fois poétique et horrifique.

Le récit est non linéaire, permettant au joueur d’emprunter plusieurs chemins pour dévoiler la vérité derrière la catastrophe. En cours de partie, Luca et Rhem développent de nouvelles compétences qui leur permettent d’accéder à des zones auparavant inaccessibles, tout en affrontant des ennemis variés et des boss redoutables. Le jeu met l’accent sur la précision des mouvements et des combats, avec un système de progression qui encourage l’exploration et la maîtrise des mécaniques de jeu.

D-topia arrive sur Nintendo Switch et Switch 2 le 14 juillet 2026

Annapurna Interactive et le studio Marumittu Games ont annoncé la date de sortie de D-topia, leur nouveau jeu d’aventure et de puzzle très attendu. Le titre sera disponible simultanément sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à partir du 14 juillet 2026, au prix de 19,99 €.

Dans D-topia, le joueur incarne un Facilitateur, un employé chargé de la maintenance au sein de la résidence D-topia. Ce complexe résidentiel fait partie du Projet Utopia, une initiative visant à maximiser le bonheur et le confort humains grâce à une société apparemment parfaite gérée par une intelligence artificielle. En tant que nouveau Facilitateur, le joueur doit résoudre les problèmes des résidents tout en maintenant le bon fonctionnement des installations.

Le gameplay repose sur des énigmes logiques qui permettent de régler des dysfonctionnements mécaniques et d’assurer le bien-être des habitants. Chaque résident possède sa propre histoire et ses difficultés personnelles, et les choix du joueur influencent directement le déroulement de l’aventure, avec des embranchements narratifs et des conséquences sur le destin de la communauté. Au fil de l’exploration, le joueur découvre les secrets du Projet Utopia et les failles de cette société apparemment idéale.

D-topia se distingue par son rythme paisible et son approche réflexive sur la notion de bonheur. Les énigmes, intégrées naturellement à l’univers du jeu, offrent une expérience de résolution satisfaisante. Le joueur alterne entre la réalité publique, lumineuse et ordonnée, et un monde caché appelé « Block Side », où il doit corriger des anomalies et percer les mystères du système. Les décisions prises tout au long de l’aventure déterminent si cette utopie gérée par l’IA évolue vers la joie ou le désespoir.

Le jeu propose une narration riche où chaque interaction avec les résidents permet de mieux comprendre leurs histoires et d’influencer leur avenir. L’esthétique visuelle et l’ambiance sonore contribuent à créer une atmosphère à la fois apaisante et intrigante, invitant le joueur à réfléchir sur les implications d’une société entièrement contrôlée par une intelligence artificielle. Le trailer récemment dévoilé offre un aperçu des mécaniques de jeu et de l’univers de D-topia, confirmant son approche unique dans le paysage des jeux de puzzle et d’aventure.

R-TYPE DX: Music Encore débarque sur Nintendo Switch le 30 avril 2026

Plongez dans l’épopée spatiale culte avec R-TYPE DX: Music Encore, qui arrive sur Nintendo Switch le 30 avril 2026. Ce portage remasterisé du classique Game Boy Color de 1999 propose une expérience revisitée du légendaire shoot ’em up, avec une bande-son entièrement retravaillée pour l’occasion.

En l’an 220X, l’humanité entre en contact avec une forme de vie extraterrestre… mais pas des plus amicales. Les Bydo, une force biomecanique venue d’une autre dimension, ne cherchent qu’une chose : la destruction. Pour riposter, les humains déploient le chasseur R-9, équipé de son arme ultime, le Force, marquant le début de la Première Mission Bydo (R-TYPE). Après une guerre acharnée, les Bydo semblent vaincus… mais leur retour est inévitable. Ils réapparaissent, plus puissants que jamais, déclenchant la Seconde Mission Bydo (R-TYPE II).

R-TYPE DX: Music Encore propose plusieurs modes de jeu :

Ultimate Challenge : Affrontez les deux missions consécutivement, avec une bande-son complète et inédite, incluant des thèmes musicaux exclusifs pour les zones qui partageaient autrefois les mêmes pistes. Les mélodies, recréées à partir des sons originaux des bornes d’arcade, offrent une immersion totale.

Classic Mode : Jouez aux versions originales de R-TYPE et R-TYPE II, avec la possibilité de choisir entre des graphismes monochromes ou en couleur, pour revivre l’expérience Game Boy d’origine.

Pour faciliter l’expérience des joueurs, le jeu intègre des options pratiques :

Rewind : Revenez en arrière en cas d’erreur.

Quick Save/Load : Sauvegardez et rechargez votre progression à tout moment.

Full Power-Up Start : Commencez avec un arsenal complet.

Rapid Fire : Tirez en continu sans effort.

Suivi des performances : Analysez vos scores et vos statistiques.

En plus de la Nintendo Switch, R-TYPE DX: Music Encore sortira également sur PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam) le même jour. Préparez-vous à revivre la guerre contre les Bydo, avec une bande-son réinventée et des mécaniques de jeu toujours aussi intenses. Le 30 avril 2026, l’espace n’aura qu’à bien se tenir !

Dinkum arrive sur Nintendo Switch 2 avec une mise à jour gratuite pour les propriétaires de la version originale

KRAFTON a officialisé le lancement de Dinkum sur Nintendo Switch 2, marquant l’arrivée du simulateur de vie et de survie cozy sur la dernière console de Nintendo. Développé par le studio indépendant australien dirigé par James Bendon, le jeu propose aux joueurs de s’installer dans un monde inspiré de l’outback australien pour y construire une ville, cultiver, pêcher, miner et explorer, en solo ou en multijoueur.

Les propriétaires de la version Nintendo Switch existante bénéficient d’une mise à niveau gratuite vers la version Switch 2, sans frais supplémentaires. Cette transition inclut également la mise à jour Animal Tracks, initialement déployée sur Steam, qui apporte des améliorations et du nouveau contenu aux deux versions du jeu sur Nintendo.

James Bendon, créateur de Dinkum, a exprimé son enthousiasme à l’idée de voir son jeu sur une plateforme Nintendo : « J’ai grandi en jouant aux jeux Nintendo, donc voir Dinkum arriver sur une console Nintendo a une signification particulière pour moi. La créativité de la communauté Dinkum continue de m’inspirer, et je suis impatient de continuer à développer ce monde avec les joueurs. »

En parallèle de son lancement sur Switch 2, Dinkum célèbre son premier anniversaire sur Steam avec une mise à jour majeure intitulée The Great Bite. Cette mise à jour introduit une nouvelle île à explorer, caractérisée par des falaises escaladables, une végétation variée et des terrains inédits, offrant ainsi de nouvelles possibilités d’exploration. Les joueurs peuvent également restaurer des phares dispersés sur la carte pour révéler des trésors à proximité.

The Great Bite ajoute également de nouveaux objets décoratifs, des véhicules et des éléments de collection, ainsi que plusieurs améliorations de qualité de vie. Parmi celles-ci, la fonctionnalité Servo permet aux joueurs de faire apparaître leurs véhicules n’importe où dans le monde. De nouveaux accessoires faciaux et le système de personnalisation Swag Pack offrent davantage d’options pour personnaliser les personnages.

Pour marquer le premier anniversaire de Dinkum sur Steam, un événement limité est organisé jusqu’au 7 mai. Les joueurs qui vendent du poisson à John’s Goods recevront des tickets commémoratifs échangeables contre des objets exclusifs.

Dinkum est disponible avec une réduction de 20% sur Steam, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à partir du 22 avril en Amérique du Nord et du 23 avril en Europe. Cette offre spéciale permet aux nouveaux joueurs de découvrir le jeu à un tarif réduit pendant une période limitée.

FuRyu annonce Project Alice, un nouveau jeu mystérieux à découvrir le 25 avril

FuRyu a récemment ouvert un compte Twitter dédié à un projet intitulé Project Alice, laissant présager l’annonce d’un nouveau jeu le 25 avril 2026 à 20h30 (heure japonaise). Les premiers éléments partagés sur ce compte suscitent déjà l’intérêt des observateurs, avec une esthétique sombre et intrigante.

Les visuels publiés montrent un œil de jeune fille versant une larme, accompagné d’un extrait audio troublant où l’on distingue une voix féminine en détresse. Les derniers mots audibles, « I’m sorry » (gomen nasai), ajoutent une dimension émotionnelle et énigmatique à ce teasing. Le compte officiel du projet ne contient pour l’instant qu’un seul tweet, affichant des symboles de cartes à jouer autour de la date et de l’heure de l’annonce, ainsi qu’une vidéo presque entièrement noire, où seule une silhouette floue se devine.

Parallèlement, FuRyu a déposé une marque au Japon le 27 mars 2026 pour le nom CRYMELIGHT, dont l’enregistrement a été rendu public le 6 avril. Ce nom s’inscrit dans la lignée des précédents titres publiés par l’éditeur, comme CRYSTAR et CRYMACHINA, suggérant une possible continuité thématique ou narrative. Bien que les plateformes de sortie n’aient pas encore été dévoilées, l’annonce officielle est attendue pour le 25 avril à 8h30 (heure japonaise), soit 4h30 du matin (heure du Pacifique) ou 7h30 du matin (heure de l’Est).

FuRyu a pour habitude de révéler ses projets majeurs entre février et mai chaque année. En 2025, l’éditeur avait annoncé VARLET en avril, un JRPG inspiré de la série Persona. En 2024, c’est REYNATIS qui avait été dévoilé en février, suivi de CRYMACHINA en 2023 et de Trinity Trigger en mai 2022. Le dernier jeu en date de FuRyu, VARLET, est sorti mondialement en septembre 2025, aux côtés d’autres titres comme Reynatis, The Legend of Legacy HD Remastered et Crymachina.