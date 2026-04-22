Penguin Colony : un récit lovecraftien revisité par des manchots, annoncé pour 2026 sur Nintendo Switch 2.

Fellow Traveller a révélé aujourd’hui que Penguin Colony, un jeu narratif inspiré de l’univers lovecraftien, sortira sur Nintendo Switch 2 en 2026. Développé par Origame Digital, le studio à l’origine d’Umurangi Generation, ce projet propose une réinterprétation radicale des récits de H.P. Lovecraft, en adoptant le point de vue d’un manchot dans les étendues glacées de l’Antarctique.

L’histoire se déroule en 1939, alors que deux factions humaines s’affrontent pour le contrôle d’une entité ancienne enfouie sous la glace. L’une cherche à exploiter son pouvoir incompréhensible, tandis que l’autre tente de la renvoyer dans son sommeil. Le joueur incarne différents manchots, chacun doté de capacités uniques – certains se faufilent dans des espaces étroits, d’autres nagent dans les eaux glacées – offrant autant de perspectives sur les mystères du continent blanc. La narration se dévoile progressivement à travers l’exploration environnementale, révélant une vérité troublante cachée sous la banquise.

Origame Digital, basé en Nouvelle-Zélande, s’inspire directement de nouvelles comme At the Mountains of Madness et The Shadow Out of Time, tout en modernisant le mythe lovecraftien. Le jeu mêle horreur cosmique et observation des humains, dont les esprits vacillent face à l’indicible. Une démo jouable sera présentée lors du Summer Game Fest, dans le cadre du Steam Next Fest et du Story Rich Showcase de Fellow Traveller en juin.

Penguin Colony sortira sur PC via Steam et Nintendo Switch 2 en 2026, avec une localisation disponible dès le premier jour en japonais, chinois simplifié, brésilien portugais, arabe et te reo māori. Le jeu sera narré par Lenval Brown, ajoutant une dimension supplémentaire à cette expérience narrative immersive.

and Roger arrive sur Nintendo Switch 2, iOS et Android le 18 juin 2026

Kodansha et TearyHand Studio ont annoncé la sortie d’and Roger, un roman interactif court, sur Nintendo Switch 2, iOS et Android le 18 juin 2026. Le jeu était déjà disponible depuis le 24 juillet 2025 sur Nintendo Switch et PC via Steam.

Cette nouvelle version s’accompagnera d’une mise à jour gratuite pour la version Switch originale, ajoutant le support de vingt nouvelles langues : portugais (Brésil et Portugal), espagnol (Amérique latine), ukrainien, thaï, polonais, russe, danois, suédois, tchèque, néerlandais, finnois, norvégien, hongrois, roumain, vietnamien, indonésien, turc, bulgare et grec.

and Roger plonge le joueur dans la peau d’une jeune fille dont la routine matinale bascule dans l’étrange. Alors qu’elle s’attend à trouver son père dans le salon, elle découvre un inconnu endormi sur le canapé. L’homme, à son réveil, semble la reconnaître tout en murmurant des paroles incompréhensibles, teintées de mélancolie. Prise de panique, la protagoniste s’enfuit, déterminée à quitter la maison. Le jeu se déroule sur trois chapitres et se termine en environ une heure, mêlant réalité et perceptions altérées.

Le titre aborde des thèmes sensibles, et les développeurs recommandent de l’aborder dans un cadre apaisé. En cas de malaise, il est conseillé d’interrompre la partie. and Roger se présente comme une œuvre de fiction, mais certaines scènes peuvent évoquer des situations réelles délicates. La sortie du 18 juin marquera donc son extension vers de nouvelles plateformes, tout en élargissant son accessibilité linguistique.

Dialoop débarque sur Nintendo Switch le 17 juin 2026 avec son édition définitive

L’éditeur Byking a officialisé l’arrivée de Dialoop, son roguelite mêlant match-three et aventure, sur Nintendo Switch pour le 17 juin 2026. Le jeu, qui combine réflexion tactique et exploration, propose aux joueurs de résoudre des énigmes en alignant des blocs de même couleur pour infliger des dégâts aux ennemis en un nombre limité de tours.

La version 1.0, qui marquera la sortie définitive du titre, intégrera trois nouveaux personnages jusqu’alors réservés à l’Early Access : Volkov, Eric et Shogun Nobu. Chacun d’eux dispose de compétences uniques et d’un contenu narratif dédié, enrichissant les possibilités stratégiques. Avec plus de 160 reliques disponibles en solo comme en multijoueur PVP, les joueurs pourront personnaliser leur approche en achetant des artefacts après chaque niveau réussi. Ces objets, qui s’adaptent aux styles de jeu, offrent un avantage crucial face aux boss coriaces du mode Aventure ou dans les affrontements en Battle Royale.

Initialement lancé en Early Access sur PC via Steam le 8 décembre 2025 avant sa sortie complète aujourd’hui, Dialoop réserve également une surprise aux joueurs les plus attentifs. Trois mini-jeux secrets, déjà présents dans la version préliminaire, seront accessibles via des commandes spéciales à saisir dans le menu principal. Leur déblocage s’effectuera ensuite dans les paramètres, laissant planer le mystère sur leur emplacement exact.

Fear Tall Grass dévoilé sur Nintendo Switch, un roguelite sombre où dompter les monstres devient une question de survie

Entalto Publishing et Forgotten Bastions ont révélé Fear Tall Grass, un roguelite de combat tactique plongeant le joueur dans un univers de dark fantasy ravagé par les Vilekin, des créatures maléfiques qui ont réduit la civilisation à néant. Dans la peau de Gray, dernier gardien de l’Oathguard, le joueur devra s’aventurer dans les hautes herbes pour apprendre à apprivoiser ces êtres et protéger les derniers vestiges de l’humanité.

Le jeu fusionne la profondeur stratégique des autobattlers au tour par tour avec le rythme implacable d’un roguelike. Chaque déplacement est déterminé par un système de dés à deux faces, et chaque victoire permet de convertir le terrain pour obtenir des bonus permanents. Le Sanctuaire de la Lumière sert de havre entre les runs, offrant des améliorations définitives pour renforcer les futures tentatives.

L’équilibrage d’une équipe efficace repose sur la gestion des Command Points, qui permettent d’activer des capacités manuelles pour inverser le cours des combats automatisés. La mécanique de type, inspirée des affrontements élémentaires, encourage à alterner les combattants au bon moment pour exploiter les faiblesses adverses. Avec plus de cent Vilekin répartis en six voies élémentaires – Hydro, Pyro, Nature, Physique, Volt et Roche –, les combinaisons stratégiques sont multiples.

Au-delà des combats, Fear Tall Grass propose un récit épique centré sur l’héritage familial et le devoir, suivant le parcours de Gray face à l’ombre de son père. La boucle de gameplay inclut également la reconquête de territoires hostiles, où chaque case nettoyée permet d’ériger des bâtiments permanents pour des bonus récurrents. Aucune date de sortie précise n’a été annoncée pour la version Nintendo Switch.

Love Too Easily 2: Summer Pocha débarque sur PS5 et Switch le 30 avril – Un FMV coréen en prise de vue réelle pour une romance interactive

H2 Interactive a annoncé la sortie officielle de Love Too Easily 2: Summer Pocha, un simulateur de drague en FMV (Full Motion Video) coréen, sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 30 avril 2026. Disponible en téléchargement sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop, le jeu proposera également un bundle incluant le premier opus, Love Too Easily, pour les joueurs souhaitant plonger dans l’univers dès ses débuts.

Après avoir tout perdu dans un accident de la route et été trahi par son seul ami, le protagoniste se retrouve à gérer un pocha (un bar de rue coréen) pour survivre. C’est dans ce cadre modeste qu’il rencontre cinq femmes aux personnalités marquées, chacune offrant une romance unique façonnée par les décisions du joueur. Entre gestion du bar et développement des relations, chaque interaction compte pour débloquer des fins alternatives.

Cinq héroïnes, cinq histoires à explorer

Choi Sol (Lee Heeru) : Une employée enjouée et attachante, mascotte du pocha.

Anna (Shin Jiwon / Johyun) : Une écrivaine passionnée et cliente assidue.

Sarang (Yang Seul) : Le premier amour du héros, retrouvée après des années de séparation.

Gain (Oh Yeonha) : Une streameuse populaire au charisme naturel.

Nana (Eun Daha) : Une chanteuse charismatique d’un groupe indie.

La version console supportera l’anglais, le chinois traditionnel, le chinois simplifié et le japonais, élargissant son public au-delà des frontières coréennes. Pour les nouveaux joueurs, le bundle Love Too Easily offrira une expérience complète dès le 30 avril, incluant les deux jeux. Un mélange de drame, de romance et de gestion, le tout en prise de vue réelle, pour une immersion totale dans l’univers des pocha coréens. À vos manettes pour écrire votre propre histoire !

Street Smart rejoint les Arcade Archives sur Nintendo Switch dès le 23 avril

Hamster Corporation annonce l’arrivée de Street Smart dans la collection Arcade Archives, disponible dès demain, le 23 avril, sur Nintendo Switch. Ce beat’em up culte, initialement développé par SNK en 1989, plonge les joueurs dans une quête de domination à travers les États-Unis, où la force brute détermine le statut du combattant ultime.

Dans un contexte où la valeur d’un homme se mesurait à sa puissance physique, un maître de karaté et un catcheur professionnel sillonnent le pays pour s’affronter et prouver leur supériorité. Le jeu propose un mode coopératif à deux joueurs, suivi d’un duel en face-à-face pour déterminer le vainqueur. La récompense ? La reconnaissance des GALS, figures emblématiques du titre.

La série Arcade Archives, connue pour ses rééditions fidèles de classiques arcade, permet ici de personnaliser divers paramètres, comme la difficulté ou les réglages d’affichage, afin de recréer l’expérience originale des bornes d’arcade. Les joueurs peuvent également comparer leurs scores à l’échelle mondiale, perpétuant l’esprit compétitif des salles de jeu d’antan.

Street Smart s’inscrit dans la lignée des titres qui ont marqué l’âge d’or du jeu vidéo, offrant aux nostalgiques comme aux nouveaux joueurs l’occasion de redécouvrir un pan de l’histoire du beat’em up. Une sortie à ne pas manquer pour les amateurs de combats rétro et de défis arcade.

Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom fait son retour cette semaine dans la collection Console Archives sur Nintendo Switch 2. Hamster Corporation a confirmé la sortie du titre pour demain, le 23 avril. Ce troisième opus de la série culte, initialement développé par Tecmo en 1991 pour une console 8-bit, plonge Ryu Hayabusa dans une quête pour innocenter son nom après l’assassinat d’Irene.

Le jeu conserve le gameplay en side-scrolling caractéristique de la franchise, où le Dragon Ninja manie son katana et ses techniques de ninjutsu pour affronter ses ennemis. L’intrigue se concentre sur la résolution du meurtre d’Irene, tout en explorant les mystères entourant le vaisseau antique du titre. Les combats de ninja et le « Tecmo Theater », qui avait déjà marqué les précédents épisodes, évoluent ici pour offrir une expérience narrative et visuelle plus aboutie.

La série Console Archives se distingue par sa volonté de reproduire fidèlement les classiques des anciennes consoles de salon, les rendant accessibles sur les plateformes modernes. Les joueurs bénéficient de fonctionnalités pratiques comme la personnalisation des commandes et des paramètres d’affichage, ainsi que la possibilité de sauvegarder et de charger à tout moment. Que l’on soit un vétéran de la série ou un nouveau venu, ce titre permet de redécouvrir l’un des jeux qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo sur console.