Annapurna Interactive a officialisé l’arrivée de plusieurs de ses titres sur Nintendo Switch 2, parmi lesquels figurent Stray, To a T et Wanderstop. Stray, déjà disponible sur Nintendo Switch, bénéficiera d’une version optimisée pour la nouvelle console avec des améliorations graphiques notables, incluant une résolution 4K, un meilleur taux de rafraîchissement et la prise en charge des contrôles à la souris. Ce portage est prévu pour le 28 mai 2026.

To a T suivra peu après, avec une sortie programmée au 11 juin 2026. Ce jeu narratif met en scène un adolescent dont le corps a la forme de la lettre T, évoluant dans une petite ville côtière. Le joueur explorera cet environnement à pied, en train ou en monocycle, interagissant avec divers personnages, dont un chien fidèle, une mère attentionnée, un groupe de brutes et une girafe préparant des sandwiches savoureux. L’histoire se déroule sur plusieurs jours et inclut des mini-jeux, des éléments de personnalisation et une quête autour d’un objet mystérieux tombé du ciel.

Wanderstop clôturera cette série de sorties le 23 juin 2026. Ce jeu narratif et cosy place le joueur dans la peau d’Alta, une combattante déchue qui gère une boutique de thé dans une forêt magique. Le gameplay repose sur la gestion de la boutique, la préparation de thés à partir d’ingrédients cultivés et récoltés, ainsi que les interactions avec les voyageurs de passage. Le jeu explore des thèmes de changement et de résilience, tout en offrant des moments de détente et de décoration. Contrairement aux deux autres titres, Wanderstop sera également disponible sur Nintendo Switch première génération.

Stray, développé par BlueTwelve Studio, plonge le joueur dans la peau d’un chat errant perdu dans une cité cyberpunk en décrépitude. Le jeu propose une aventure en troisième personne où le joueur doit résoudre des énigmes, éviter des dangers et interagir avec un environnement riche et des personnages robotiques. Le chat se lie d’amitié avec B-12, un petit drone volant, et ensemble, ils cherchent un moyen de s’échapper de cette ville mystérieuse.

To a T se distingue par son approche narrative et son gameplay varié, mêlant exploration, mini-jeux et personnalisation. Le joueur incarne un adolescent en forme de T, naviguant dans une ville pittoresque et découvrant peu à peu ses capacités uniques. Le jeu met l’accent sur l’interaction avec les habitants et la découverte progressive de l’histoire.

Wanderstop, quant à lui, propose une expérience plus contemplative et managériale, centrée sur la gestion d’une boutique de thé et les relations avec les clients. Le jeu aborde des thèmes profonds tout en offrant une atmosphère apaisante et des mécaniques de jeu relaxantes. Alta, le personnage principal, lutte contre son destin de commerçante, préférant se voir comme une guerrière, ce qui ajoute une dimension narrative riche et émotionnelle.