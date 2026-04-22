Perp Games et le studio indépendant Noodle Cat Games ont officialisé leur collaboration pour porter Cloudheim sur Nintendo Switch 2, sans pour autant préciser de date de sortie. Ce titre promet une expérience d’action-RPG coopératif où les joueurs incarneront des Runari, des élus divins chargés de reconstruire un monde ravagé par le Ragnarok.

L’univers de Cloudheim se distingue par son approche dynamique des combats, inspirée par des références comme The Legend of Zelda et Devil May Cry. Les joueurs pourront exploiter un système de physique réactif pour enchaîner des attaques spectaculaires, comme écraser des ennemis sous des piliers, les projeter dans des tornades ou utiliser des tonneaux explosifs comme projectiles. Le monde, entièrement destructible, encourage les joueurs à expérimenter des combinaisons de capacités pour créer des combos dévastateurs, que ce soit en solo ou en coopération en ligne avec jusqu’à trois autres joueurs.

La progression s’articule autour de deux axes principaux : l’exploration et l’artisanat. Les joueurs pourront parcourir des îles variées et des donjons générés de manière procédurale, dont la disposition change à chaque visite. Des environnements allant des sommets glacés de Frostvaldr aux déserts arides de Dustlanger abritent des énigmes, des ennemis redoutables et des trésors à découvrir. En parallèle, ils pourront développer leur atelier sur la Carapace d’Odin, une tortue ancestrale servant de base d’opérations. Ce système d’artisanat visuel permet de forger des armes, des équipements et des capacités sans temps d’attente, facilitant ainsi la coopération.

Un autre aspect central de Cloudheim réside dans la gestion d’une boutique volante. Les joueurs pourront transformer un modeste étal en un commerce réputé dans les cieux, en gérant les stocks, en répondant aux commandes des clients et en améliorant leur réputation. Des créatures comme les Blins, qui aident à la gestion du magasin, et le Gobeur, capable de digérer n’importe quel objet pour en régurgiter des trésors, accompagnent les joueurs dans cette entreprise.

Cloudheim mise également sur la personnalisation et la progression partagée. En coopération, les joueurs pourront débloquer et partager toutes les armes et capacités découvertes, tout en recrutant de nouveaux Runari jouables. Une option « Unbridled Chaos » permettra même d’interagir avec ses coéquipiers en les attrapant avec un lasso pendant les combats, ajoutant une touche d’humour et de chaos contrôlé à l’expérience.