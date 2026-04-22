La Nintendo Switch 2 confirme son démarrage commercial plus rapide que son prédécesseur sur le marché américain. Selon les données de Circana et NPD, les ventes du nouveau modèle ont atteint environ 568 000 unités en mars 2026, dépassant largement les 310 000 unités écoulées par la Nintendo Switch originale en mars 2018. Cette performance représente une avance de 12 % sur le premier trimestre cumulé, avec un total d’environ 973 000 consoles vendues contre 864 000 pour la Switch première du nom sur la même période en 2018.

Le mois de mars marque une accélération notable après un mois de février où la Switch 2 affichait déjà une progression de 45 % par rapport à la Switch originale. En janvier 2026, les ventes s’établissaient à environ 175 000 unités, un chiffre inférieur aux 275 000 de janvier 2018, mais ce dernier bénéficiait d’une semaine de suivi supplémentaire. Février 2026 a vu les ventes atteindre environ 230 000 unités, contre 279 000 pour la Switch en février 2018.

Month Switch – 2018 Switch 2 – 2026 January 275K* ~175K February 279K ~230K March 310K ~568K CY Q1 total 864K ~973K

Le bond de mars 2026 est particulièrement significatif, car il s’agit du premier mois hors période de fêtes où la Switch 2 dépasse les 500 000 unités vendues. Pour comparaison, la Nintendo Switch originale n’avait franchi ce cap qu’en mars 2020, un mois marqué par le début de la pandémie de COVID-19 et la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, deux facteurs ayant fortement stimulé les ventes.