Deux nouveaux titres d’Annapurna Interactive viennent de faire leur apparition sur Nintendo Switch 2 avec des éditions améliorées, pour l’instant disponibles uniquement au Japon mais dont le déploiement dans les autres régions est attendu dans les prochains jours. Ces versions incluent des optimisations techniques significatives ainsi que du contenu supplémentaire pour l’un des deux jeux.

Sayonara Wild Hearts propose désormais un mode Remix Arcade où les joueurs sont invités à viser le score le plus élevé possible. Sur le plan technique, la version portable de la console affiche une résolution de 1080p à 120 images par seconde. En mode docké, les joueurs peuvent choisir entre une résolution de 1440p à 120 FPS ou une résolution 4K à 60 FPS. Ce jeu, décrit comme un rêve éveillé et une expérience arcade, plonge le joueur dans un univers onirique où il incarne une jeune femme dont le cœur brisé perturbe l’équilibre de l’univers. Guidée par un papillon de diamant dans ses rêves, elle se lance sur une autoroute céleste à la recherche de son alter ego, une motarde masquée nommée The Fool. Le jeu mêle courses de moto, skateboard, combats de danse, tirs de lasers et maniement d’épées, le tout sur une bande-son pop originale. Le joueur est invité à poursuivre des scores élevés tout en découvrant l’harmonie de l’univers cachée dans les cœurs de personnages comme Little Death et ses alliés : Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit 64.

Lorelei and the Laser Eyes bénéficie également d’améliorations techniques similaires. En mode portable, le jeu tourne en 1080p à 120 FPS, tandis qu’en mode docké, les joueurs peuvent opter pour une résolution de 1440p à 120 FPS ou 4K à 60 FPS. Ce titre plonge le joueur dans une intrigue mystérieuse et non linéaire où une femme, convoquée par un homme excentrique pour participer à un projet dans un vieil hôtel d’Europe centrale, se retrouve prise dans un jeu d’illusions de plus en plus dangereux et surréaliste. Le joueur est invité à résoudre une multitude d’énigmes artisanales, chacune le rapprochant un peu plus de la résolution de l’énigme de Lorelei and the Laser Eyes. Le jeu se distingue par son approche narrative complexe et ses défis intellectuels constants.