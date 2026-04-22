Ecco the Dolphin fait son grand retour avec Ecco the Dolphin: Complete, une compilation annoncée par A&R Atelier qui rassemble l’intégralité des versions des deux premiers opus de la série ainsi qu’un tout nouveau jeu. Bien que les plateformes et la date de sortie n’aient pas encore été dévoilées, cette annonce confirme les rumeurs qui circulaient depuis près d’un an, après les teasers du créateur de la série, Ed Annunziata, et une interview accordée à Famitsu plus tôt cette année.

Cette collection inclut toutes les itérations des titres Ecco the Dolphin et Ecco: The Tides of Time, couvrant les époques 8-bit et 16-bit, à l’exception notable de la version 3DS. Le projet va cependant bien au-delà d’une simple compilation, puisqu’il propose également un jeu contemporain conçu pour l’ère moderne. Ed Annunziata, ainsi que des membres clés de l’équipe de développement originale, sont de retour pour superviser ce projet, affirmant que « personne d’autre ne peut réaliser ce jeu ». Leur objectif est de tisser l’histoire de la franchise en une expérience unifiée, tout en préservant l’essence des jeux originaux.

Ecco the Dolphin: Complete se distingue par ses fonctionnalités modernes, notamment un support intégré pour le speedrunning, des classements en ligne et des succès. Les joueurs pourront également créer leurs propres parcours sous-marins en combinant des niveaux issus des différents jeux de la compilation, offrant ainsi une liberté de création inédite. Ces parcours personnalisés pourront être partagés avec la communauté, ajoutant une dimension collaborative à l’expérience.

Pour célébrer l’annonce, l’équipe de développement invite les fans à participer à un événement spécial pour le Jour de la Terre sur le site officiel du jeu. Cette plateforme servira également de point de contact direct avec l’équipe, permettant aux joueurs d’accéder à des préversions du contenu et d’interagir avec les développeurs.

A&R Atelier insiste sur le fait que ce projet est une véritable résurrection de l’esprit original de la série, réalisée par ceux qui l’ont créée. Il ne s’agit pas d’une réinterprétation par un studio externe, mais bien d’une continuation fidèle, portée par les mêmes esprits qui ont imaginé l’univers, la musique et les mystères d’Ecco il y a plus de trente ans. Cette compilation promet ainsi de ravir aussi bien les nostalgiques que les nouveaux joueurs, en offrant une plongée complète dans l’un des univers les plus emblématiques du jeu vidéo.