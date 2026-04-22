La Nintendo 64 a été une console particulièrement novatrice. Même si elle est souvent considérée comme un échec commercial face à la PlayStation, elle a permis à certaines licences de se réinventer, voire de révolutionner durablement le jeu vidéo, avec des titres emblématiques comme Super Mario 64 ou The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Bien entendu, la console souffre de limitations techniques importantes. C’est d’ailleurs ce qui rend le sujet si intéressant : de nombreux jeux N64 n’exploitaient qu’une partie de son potentiel, tandis que certains passionnés — notamment des développeurs et des moddeurs — continuent aujourd’hui d’explorer et d’améliorer les capacités de la machine. Certaines fonctionnalités matérielles restent même encore inutilisées à ce jour. Le domaine est vaste, mais il attire un cercle restreint d’initiés.

Parmi les limites les plus visibles de la console, on peut citer sa faible distance d’affichage, particulièrement flagrante dans Superman 64 (souvent cité parmi les pires jeux de l’histoire). La Nintendo 64 peine à afficher de vastes environnements ouverts sans compromettre les performances ou provoquer des défauts visuels. Pendant plus de vingt-cinq ans, cette contrainte semblait impossible à dépasser… jusqu’à aujourd’hui.

James Lambert est un programmeur spécialisé dans les consoles rétro, et plus particulièrement dans la Nintendo 64. Son dernier projet consiste à développer un outil capable de créer de véritables mondes ouverts sur la console originale. Dans une récente vidéo, il explique en détail les difficultés posées par l’architecture de la N64 et la manière dont il est parvenu à contourner ses limitations.

Sa solution repose sur une astuce ingénieuse : le monde est généré deux fois simultanément, à des échelles différentes. Cette approche permet d’éviter les aberrations visuelles à longue distance, tout en conservant des performances stables. Le résultat est spectaculaire : il devient possible d’afficher un monde de taille comparable à celui de Skyrim, avec une distance d’affichage impressionnante et sans aucun écran de chargement.

Pour en savoir plus, James Lambert détaille l’ensemble de son travail dans une vidéo disponible ci‑dessous, où il explique le fonctionnement technique de sa méthode et propose une démonstration concrète du résultat obtenu :