Bubsy 4D se prépare à faire son grand retour le 22 mai 2026 avec une démo disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Atari et le studio indépendant Fabraz ont lancé une version d’essai du jeu sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S, ainsi que sur PC via Steam et GOG. Cette démo permet aux joueurs de découvrir les trois premiers niveaux du jeu, offrant un aperçu des mécaniques et de l’univers coloré qui les attendent dans la version complète.

Bubsy 4D marque le retour du célèbre lynx en 3D pour la première fois depuis 1996. Ce platformer expressif allie charme rétro et mouvements modernes, invitant les joueurs à courir, sauter, planer et rouler à travers une galaxie de planètes thématiques. Le jeu propose également de nombreuses options pour personnaliser l’expérience de jeu, ajoutant une touche de variété à l’aventure.

L’histoire voit Bubsy affronter une nouvelle menace : les Woolies, une race d’aliens obsédés par le tissu, ont volé les moutons de la Terre. Ces derniers, transformés en BaaBots grâce à la technologie Woolie, se rebellent contre leurs ravisseurs et cherchent à s’emparer des Toisons d’Or. Bubsy, accompagné de son équipage hétéroclite, doit voyager à travers l’espace pour récupérer les Toisons d’Or et mettre fin à la menace des BaaBots.

Pour relever ce défi, Bubsy dispose d’un nouvel arsenal de mouvements. Il peut sauter, planer, grimper aux murs, et même se transformer en boule de poils pour rouler à grande vitesse. Ces mécaniques de jeu ont été conçues pour plaire aussi bien aux débutants qu’aux amateurs de speedrun, offrant une expérience accessible et profonde.

Ethan Stearns, vice-président des jeux chez Atari, a souligné l’importance de ce retour : « Bubsy a toujours eu une réputation, parfois notable, parfois infâme. Mais à travers tout cela, Bubsy est resté mémorable, et nous avons senti que le personnage méritait un jeu vraiment exceptionnel. En collaborant avec Fabraz, nous pensons avoir enfin réussi avec Bubsy 4D : une réinterprétation fraîche qui respecte le passé tout en apportant quelque chose de totalement nouveau. »