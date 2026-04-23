Un nouveau volet de la franchise Brigandine est officiellement en développement et sortira en août 2026 sur plusieurs plateformes. Intitulé Brigandine Abyss, ce jeu de stratégie tactique sera disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. La version PC sortira le 26 août, tandis que les autres plateformes bénéficieront d’une sortie le 27 août.

Brigandine Abyss se présente comme une nouvelle entrée dans la série, offrant un univers inédit accessible même aux joueurs qui ne connaissent pas les précédents opus. L’histoire prend place des siècles après la chute de l’Empire Abyssloa, vaincu par le pouvoir de la Brigandine, une armure magique forgée par le sorcier Lunadea. Aujourd’hui, un nouvel Empire Abyssloa émerge des cendres, menaçant de conquérir le monde. Le joueur devra gérer ses ressources, recruter des monstres et affronter cette menace à travers l’une des six campagnes narratives proposées.

Le jeu propose deux modes principaux. Le mode Histoire permet d’explorer les récits de six nations distinctes, chacune réagissant différemment à la résurgence de l’Empire Abyssloa. Le mode Mission, quant à lui, offre une expérience plus classique de la série, avec 24 factions jouables, chacune dotée de ses propres conditions de victoire. Ce mode promet une rejouabilité élevée, avec des centaines d’heures de contenu stratégique.

Le gameplay de Brigandine Abyss se divise en deux phases. La phase d’Organisation permet de préparer ses troupes et de gérer les ressources, tandis que la phase d’Attaque consiste à mener des batailles tactiques sur une grille hexagonale. Les joueurs devront prendre en compte les compétences de leurs unités, leurs attributs élémentaires et leur développement pour espérer l’emporter. Les combats sont au tour par tour, et la stratégie consiste à éliminer les unités ennemies une par une ou à cibler leurs leaders pour les forcer à battre en retraite.

L’édition Deluxe du jeu, disponible sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, inclura un mini artbook et une bande-son numérique en plus du jeu lui-même. En Occident, le jeu sera localisé en anglais, français, allemand, japonais, chinois traditionnel et chinois simplifié.

Au Japon, les versions PlayStation 5 et Switch 2 seront proposées à la fois en physique et en numérique. La version Switch 2 sera distribuée sous forme de carte de jeu. L’édition standard sera vendue au prix de 9 020 yens, tandis que l’édition limitée, au tarif de 18 480 yens, comprendra le jeu, 18 figurines acryliques de personnages, un artbook, un CD de la bande-son originale et un coffret spécial.