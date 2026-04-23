Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que Aura Palpitante, la toute dernière extension du Jeu de cartes à Collectionner Pokémon Pocket, sortira le mardi 28 avril. Une nouvelle bande-annonce présentant Aura Palpitante est disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

La série Aura Palpitante présente des illustrations d’entraînement et de combat saisissantes, avec l’apparition de Méga-Lucario et de Méga-Jungko dans le tout nouveau booster de cartes. De plus, les fans découvriront de nouvelles cartes puissantes, notamment Méga-Lucario ex, Méga-Jungko ex et Aquali ex. Inspirée par le thème de cette extension, axé sur le combat, Aura Palpitante proposera également des cartes Dresseurs conçues pour renforcer la spécialité des Pokémon de type Combat.

Un nouveau cadre doré sera introduit avec Aura Palpitante et sera disponible dans les sorties suivantes. Les cadres dorés seront disponibles comme une sorte de style des cartes de rareté ◆, ◆◆ et ◆◆◆. Les joueurs gagneront automatiquement un cadre doré après avoir collectionné 10 exemplaires d’une même carte, y compris de manière rétroactive s’ils ont déjà des cartes déjà en leur possession. Il est possible d’obtenir des cadres dorés supplémentaires en utilisant des cartes en double grâce à la fonction Obtenir un style, mais les cartes à cadre doré peuvent également être échangées.