Rejoignez Yoshi et laissez-vous guider par votre curiosité dans un voyage de découvertes avec Yoshi and the Mysterious Book, un titre attendu le 21 mai, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Dans Yoshi and the Mysterious Book, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel sur l’île où vivent Yoshi et ses amis. Le visiteur inattendu explique alors à Yoshi son problème : ses pages abritent toutes sortes de créatures insolites, mais il ne se souvient d’aucune d’entre elles. Vous incarnez Yoshi et vous allez devoir aider Mysterius à se souvenir de son contenu en explorant des environnements hauts en couleur où de nouvelles surprises vous attendent à chaque page.

Voici quelques informations supplémentaires sur le jeu :

Les capacités de Yoshi – Utilisez la langue de Yoshi pour avaler toutes sortes d’objets, visez et lancez des œufs, planer dans les airs et réalisez des attaques rodéos pour écraser toutes sortes de choses. Dans ce titre, vous découvrirez une nouvelle fonctionnalité, le coup de queue de Yoshi, que vous utiliserez pour faire monter des créatures sur son dos et bien plus encore. Les capacités de Yoshi peuvent également vous permettre de dévoiler des secrets et de découvrir de nombreuses surprises dans l’environnement.

Chercher et découvrir – Laissez-vous guider par votre curiosité en interagissant avec les créatures fascinantes que Yoshi rencontre et apprenez tout ce que vous pouvez à leur sujet. Yoshi peut, par exemple, manger les créatures pour découvrir leur goût, leur lancer un œuf pour voir comment elles réagissent, ou les faire grimper sur son dos à l’aide de son coup de queue. Une fois votre étude terminée, faites une grande découverte qui clôturera vos recherches et vous ramènera auprès de Mysterius. Donnez ensuite un nom à la créature que vous avez découverte ou demandez au livre parlant de vous en suggérer un. Ce sera à vous de faire preuve d’imagination, d’expérimenter et de répertorier vos découvertes pour remplir les pages de Mysterius.

Explorez toutes les pages du livre – Tout au long de votre progression, de nouveaux chapitres du livre se débloqueront pour élargir vos possibilités de recherche. Parcourez les montagnes, les régions côtières, les vallées et bien d’autres lieux encore, et rencontrez en chemin de nombreuses créatures aux caractéristiques variées : certaines chantent, d’autres sont duveteuses et ont la faculté de se multiplier, d’autres encore ressemblent à des abeilles et se déplacent en essaim. Vous ne saurez jamais ce que vous pourrez découvrir au cours de vos expéditions.

Scannez les figurines amiibo – Scannez certaines figurines amiibo pour recevoir une prédiction et des runes en fonction du résultat. Les runes que vous avez collectés vous permettront de débloquer des indices sur les créatures que vous n’avez pas encore trouvées et des prédictions concernant de nouvelles découvertes.

Des surprises vous attendent – Yoshi ne sera pas le seul à explorer le contenu du livre mystérieux. Il semblerait que Bowser Jr. et Kamek soient eux aussi à la recherche d’une découverte. À vous de mener l’enquête pour savoir où leur piste les mènera.

Que vous soyez familier de l’univers Yoshi ou non, n’hésitez pas à plonger dans Yoshi and the Mysterious Book pour vivre une aventure qui récompense la créativité et la curiosité à chaque page.