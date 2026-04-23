Kepler Interactive et le studio indépendant Shapefarm ont révélé une bande-annonce de gameplay de quatre minutes pour Orbitals, leur jeu d’aventure coopératif inspiré des anime classiques des années 1990. Le trailer met en scène Marcos Ramos, directeur créatif, et Jakob Lundgren, directeur du jeu, qui unissent leurs forces pour surmonter les défis du titre.

Orbitals marque les débuts de Shapefarm, un studio basé à Mitaka, près de Tokyo, et se distingue par son approche asymétrique du multijoueur. Le jeu invite deux joueurs à incarner Maki et Omura, deux explorateurs inséparables mais peu expérimentés, dont la mission est de sauver leur station spatiale en perdition des dangers d’une tempête cosmique surnaturelle. Entre l’utilisation d’outils uniques pour ouvrir de nouveaux passages, le pilotage de leur vaisseau à travers des champs d’astéroïdes hostiles et des moments de détente dans un univers visuellement riche, les joueurs vivront une aventure intergalactique où la coopération sera essentielle.

Développé sous Unreal Engine 5, Orbitals exploite pleinement les capacités de la Nintendo Switch 2 pour offrir une expérience coopérative flexible. Les joueurs pourront s’associer en écran partagé avec deux paires de Joy-Con 2 sur une seule console, utiliser la fonction GameShare pour partager le jeu avec un autre joueur sur une Switch 2 ou une Switch standard à proximité, ou encore se connecter en ligne avec des amis. La Switch 2 permettra également des communications vocales fluides grâce à son microphone intégré et à la fonction GameChat.

L’esthétique du jeu rend hommage aux anime rétro des années 1990, avec un soin particulier apporté aux détails par l’équipe de Shapefarm. Le studio tokyoïte a créé un univers original en s’inspirant de cette période, tout en collaborant avec Studio Massket, un studio d’animation réputé pour son travail sur des séries japonaises cultes, afin de produire des cinématiques dessinées à la main. Ces séquences renforceront l’immersion et l’authenticité du titre, qui proposera par ailleurs des doublages complets en japonais et en anglais.

Orbitals sortira cet été sur Nintendo Switch 2.