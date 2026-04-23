Selon les données estimées par Famitsu, le titre le plus vendu en physique a été Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch, qui a enregistré 565 405 exemplaires écoulés dès sa sortie. Ce jeu, développé par Nintendo, s’est imposé comme le leader incontesté de la semaine, devançant largement les autres nouveautés.

Rang Support Titre Éditeur Ventes semaine Ventes totales / Évolution 01 NSW Tomodachi Life: Living the Dream Nintendo 565 405 NEW 02 PS5 Pragmata Capcom 36 470 NEW 03 NS2 Pokémon Pokopia Pokémon Co. 19 096 910 005 (‑20 %) 04 NS2 Mario Kart World Nintendo 5 130 2 900 842 (‑29 %) 05 NSW Minecraft Microsoft Game Studios 3 550 4 190 151 (‑13 %) 06 NSW Animal Crossing: New Horizons Nintendo 3 538 8 423 202 (‑8 %) 07 NSW Doraemon: Dorayaki Shop Story Kairosoft 3 299 NEW 08 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition Nintendo 3 067 104 917 (±0 %) 09 NSW Nintendo Switch Sports Nintendo 2 459 1 720 506 (+40 %) 10 NSW Pokémon FireRed / LeafGreen (DL Card) Pokémon Co. 2 169 20 218 (‑21 %)

En deuxième position, PRAGMATA sur PlayStation 5 a réalisé un démarrage plus modeste avec 36 470 copies vendues. Ce titre, édité par Capcom, a toutefois confirmé son statut de lancement attendu, même si ses chiffres restent bien en deçà de ceux de Tomodachi Life: Living the Dream. Parmi les autres sorties de la semaine, Doraemon: Dorayaki Shop Story, un jeu de simulation développé par Kairosoft sur Nintendo Switch, a débuté avec 3 299 unités écoulées.

Du côté des jeux déjà disponibles, Pokémon Pokopia sur Switch 2 conserve une place importante dans le classement, avec 19 096 ventes cette semaine, portant son total à 910 005 exemplaires depuis son lancement le 5 mars 2026. Mario Kart World, toujours sur Switch 2, a quant à lui écoulé 5 130 copies, atteignant un cumul de 2 900 842 unités depuis juin 2025. Minecraft sur Nintendo Switch reste un pilier du marché avec 3 550 ventes cette semaine, pour un total impressionnant de 4 190 151 exemplaires. Animal Crossing: New Horizons poursuit également sa carrière, avec 3 538 unités vendues, portant son total à 8 423 202 copies depuis mars 2020. La version Switch 2 du même jeu, sortie en janvier 2026, a enregistré 3 067 ventes cette semaine, pour un total de 104 917 exemplaires.

Sur le plan console, la Switch 2 a dominé les ventes avec 44 280 unités écoulées, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à la semaine précédente (52 058 unités). Depuis son lancement, la console a atteint un total de 5 107 397 exemplaires vendus. La famille Nintendo Switch, incluant les modèles OLED et Lite, a quant à elle écoulé 31 496 unités cette semaine, contre 21 134 la semaine précédente. Le cumul annuel pour cette famille de consoles s’élève à 337 825 unités, tandis que le total depuis leur lancement atteint 36 753 968 exemplaires.

Système Cette semaine Semaine dernière Cumul annuel (YTD) Cumul total (LTD) NS2 44 280 52 058 1 323 330 5 107 397 NSW 31 496 21 134 337 825 36 753 968 PS5 10 730 8 673 221 730 7 519 940 XBS 454 685 9 148 698 075 TOTAL 86 960 82 550 1 892 308 59 585 529

La PlayStation 5 a enregistré 10 730 ventes cette semaine, en légère hausse par rapport aux 8 673 unités de la semaine précédente. Depuis le début de l’année, la console a écoulé 221 730 exemplaires, pour un total de 7 519 940 unités depuis son lancement. La Xbox Series, en revanche, reste en retrait avec seulement 454 unités vendues cette semaine, portant son total annuel à 9 148 exemplaires et son cumul historique à 698 075.

Un détail intéressant concerne la répartition des ventes au sein de la famille PlayStation 5. Le modèle standard a écoulé 2 163 unités cette semaine, tandis que la version Digital Edition a enregistré 5 501 ventes. La PS5 Pro, lancée plus récemment, a quant à elle vendu 3 066 exemplaires. Pour la Xbox Series, le modèle Series X a réalisé 223 ventes, contre 84 pour la Series S et 147 pour la Series X Digital Edition.

Globalement, le marché japonais a enregistré 86 960 ventes de consoles cette semaine, contre 82 550 la semaine précédente. Depuis le début de l’année, le cumul atteint 1 892 308 unités, soit une progression significative par rapport à la même période en 2025, où seulement 1 087 212 exemplaires avaient été écoulés. Ces chiffres reflètent une dynamique positive pour le secteur, portée en grande partie par les performances de la Switch 2 et des titres Nintendo.