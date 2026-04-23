Selon les données estimées par Famitsu, le titre le plus vendu en physique a été Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch, qui a enregistré 565 405 exemplaires écoulés dès sa sortie. Ce jeu, développé par Nintendo, s’est imposé comme le leader incontesté de la semaine, devançant largement les autres nouveautés.
|Rang
|Support
|Titre
|Éditeur
|Ventes semaine
|Ventes totales / Évolution
|01
|NSW
|Tomodachi Life: Living the Dream
|Nintendo
|565 405
|NEW
|02
|PS5
|Pragmata
|Capcom
|36 470
|NEW
|03
|NS2
|Pokémon Pokopia
|Pokémon Co.
|19 096
|910 005 (‑20 %)
|04
|NS2
|Mario Kart World
|Nintendo
|5 130
|2 900 842 (‑29 %)
|05
|NSW
|Minecraft
|Microsoft Game Studios
|3 550
|4 190 151 (‑13 %)
|06
|NSW
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|3 538
|8 423 202 (‑8 %)
|07
|NSW
|Doraemon: Dorayaki Shop Story
|Kairosoft
|3 299
|NEW
|08
|NS2
|Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition
|Nintendo
|3 067
|104 917 (±0 %)
|09
|NSW
|Nintendo Switch Sports
|Nintendo
|2 459
|1 720 506 (+40 %)
|10
|NSW
|Pokémon FireRed / LeafGreen (DL Card)
|Pokémon Co.
|2 169
|20 218 (‑21 %)
En deuxième position, PRAGMATA sur PlayStation 5 a réalisé un démarrage plus modeste avec 36 470 copies vendues. Ce titre, édité par Capcom, a toutefois confirmé son statut de lancement attendu, même si ses chiffres restent bien en deçà de ceux de Tomodachi Life: Living the Dream. Parmi les autres sorties de la semaine, Doraemon: Dorayaki Shop Story, un jeu de simulation développé par Kairosoft sur Nintendo Switch, a débuté avec 3 299 unités écoulées.
Du côté des jeux déjà disponibles, Pokémon Pokopia sur Switch 2 conserve une place importante dans le classement, avec 19 096 ventes cette semaine, portant son total à 910 005 exemplaires depuis son lancement le 5 mars 2026. Mario Kart World, toujours sur Switch 2, a quant à lui écoulé 5 130 copies, atteignant un cumul de 2 900 842 unités depuis juin 2025. Minecraft sur Nintendo Switch reste un pilier du marché avec 3 550 ventes cette semaine, pour un total impressionnant de 4 190 151 exemplaires. Animal Crossing: New Horizons poursuit également sa carrière, avec 3 538 unités vendues, portant son total à 8 423 202 copies depuis mars 2020. La version Switch 2 du même jeu, sortie en janvier 2026, a enregistré 3 067 ventes cette semaine, pour un total de 104 917 exemplaires.
Sur le plan console, la Switch 2 a dominé les ventes avec 44 280 unités écoulées, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à la semaine précédente (52 058 unités). Depuis son lancement, la console a atteint un total de 5 107 397 exemplaires vendus. La famille Nintendo Switch, incluant les modèles OLED et Lite, a quant à elle écoulé 31 496 unités cette semaine, contre 21 134 la semaine précédente. Le cumul annuel pour cette famille de consoles s’élève à 337 825 unités, tandis que le total depuis leur lancement atteint 36 753 968 exemplaires.
|Système
|Cette semaine
|Semaine dernière
|Cumul annuel (YTD)
|Cumul total (LTD)
|NS2
|44 280
|52 058
|1 323 330
|5 107 397
|NSW
|31 496
|21 134
|337 825
|36 753 968
|PS5
|10 730
|8 673
|221 730
|7 519 940
|XBS
|454
|685
|9 148
|698 075
|TOTAL
|86 960
|82 550
|1 892 308
|59 585 529
La PlayStation 5 a enregistré 10 730 ventes cette semaine, en légère hausse par rapport aux 8 673 unités de la semaine précédente. Depuis le début de l’année, la console a écoulé 221 730 exemplaires, pour un total de 7 519 940 unités depuis son lancement. La Xbox Series, en revanche, reste en retrait avec seulement 454 unités vendues cette semaine, portant son total annuel à 9 148 exemplaires et son cumul historique à 698 075.
Un détail intéressant concerne la répartition des ventes au sein de la famille PlayStation 5. Le modèle standard a écoulé 2 163 unités cette semaine, tandis que la version Digital Edition a enregistré 5 501 ventes. La PS5 Pro, lancée plus récemment, a quant à elle vendu 3 066 exemplaires. Pour la Xbox Series, le modèle Series X a réalisé 223 ventes, contre 84 pour la Series S et 147 pour la Series X Digital Edition.
Globalement, le marché japonais a enregistré 86 960 ventes de consoles cette semaine, contre 82 550 la semaine précédente. Depuis le début de l’année, le cumul atteint 1 892 308 unités, soit une progression significative par rapport à la même période en 2025, où seulement 1 087 212 exemplaires avaient été écoulés. Ces chiffres reflètent une dynamique positive pour le secteur, portée en grande partie par les performances de la Switch 2 et des titres Nintendo.
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