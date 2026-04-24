Sektori arrive sur Nintendo Switch 2 le 14 mai 2026 avec son mélange de techno et de tir frénétique

Le twin-stick shooter Sektori, déjà acclamé par la critique lors de sa sortie sur PC et PlayStation 5 fin 2025, débarquera sur Nintendo Switch 2 le 14 mai 2026. Développé par un ancien employé de Housemarque, le jeu s’inspire directement de Geometry Wars, combinant des mécaniques de tir à double stick, des vagues d’ennemis colorés et des niveaux dynamiques qui se transforment en temps réel. La version Switch 2, annoncée via une fiche sur l’eShop asiatique, promet de transposer cette expérience intense sur la nouvelle console de Nintendo.

Sektori se distingue par son approche minimaliste mais exigeante, où chaque partie repose sur des runs rapides et une rejouabilité élevée. Le gameplay repose sur un équilibre entre réflexes et stratégie, avec un système d’améliorations à personnaliser pour adapter son vaisseau à différents styles de jeu. Le titre propose une campagne principale divisée en cinq mondes, chacun offrant des niveaux qui évoluent dynamiquement, des ennemis variés et des boss aux comportements changeants selon le stade où ils sont affrontés. Les joueurs devront collecter les restes de leurs adversaires pour débloquer des améliorations, allant d’une vitesse accrue à des boucliers supplémentaires, en passant par des bonus de score.

Au-delà de la campagne, Sektori inclut six modes de jeu alternatifs, chacun apportant une variation sur les mécaniques de base. Le mode Classic permet d’ajuster l’expérience avec des mutateurs aléatoires, tandis que Surge alterne entre des phases de sous-puissance et de surpuissance extrême. Crash impose de vaincre les ennemis uniquement par des dashs, Assault challenge le joueur à gérer des vagues de plus en plus intenses avec un temps limité, et Gates restreint les dégâts aux passages à travers des lasers rotatifs. Enfin, un mode Boss Rush classique permet de tester sa maîtrise face à une succession de combats contre les adversaires les plus redoutables du jeu.

Le jeu propose également trois niveaux de difficulté, dont un mode Revolution conçu pour les joueurs recherchant un défi maximal. Une sélection de défis et de médailles à débloquer ajoute une couche supplémentaire de profondeur, encourageant les joueurs à perfectionner leurs performances. L’ensemble est soutenu par une bande-son techno énergique et des visuels psychédéliques, créant une ambiance immersive où musique, action et esthétique visuelle se répondent pour plonger le joueur dans un état de concentration intense.

La version Switch 2 bénéficiera de l’ensemble des fonctionnalités du jeu, y compris les modes multijoueurs locaux et en ligne, bien que ces derniers n’aient pas été détaillés dans les annonces récentes. Avec sa sortie prévue pour le 14 mai 2026, Sektori s’annonce comme un titre incontournable pour les amateurs de shooters arcade exigeants, offrant une expérience à la fois accessible et profondément technique, où chaque partie peut se transformer en une nouvelle opportunité de maîtriser ses mécaniques.

Goodboy Galaxy arrive sur Nintendo Switch le 30 octobre 2026 avec un mode coopératif et un chapitre bonus

Le platformer indépendant Goodboy Galaxy débarquera sur Nintendo Switch le 30 octobre 2026, avec deux ajouts majeurs par rapport à ses versions précédentes : un mode multijoueur local en écran partagé et un contenu bonus exclusif intitulé Chapter Zero, servant de préquelle à l’histoire principale. Le jeu met en scène Maxwell, un chien dont la planète natale est au bord de l’effondrement. Dans une tentative désespérée de trouver de l’aide, il effectue un saut hyperspatial qui le laisse échoué aux confins d’un système stellaire hostile. Sans certitude de pouvoir être secouru ni de retrouver son chemin, Maxwell devra compter sur l’aide de nouveaux alliés et sur toutes les armes à sa disposition pour survivre.

L’histoire de Goodboy Galaxy suit Maxwell dans son exploration de mondes inconnus, où il rencontrera des personnages étranges et devra affronter des forces mystérieuses. Le gameplay repose sur des niveaux denses en contenu, offrant plusieurs chemins à explorer. Les joueurs pourront se lier d’amitié avec plus de cinquante personnages différents, chacun offrant une carte d’amitié à collectionner. Maxwell pourra également améliorer son blaster avec des capacités spéciales, découvrir des zones secrètes et affronter une variété de combats de boss.

Le mode coopératif local permettra à deux joueurs de s’associer pour traverser les niveaux ensemble, ajoutant une dimension sociale à l’expérience. Le Chapter Zero, quant à lui, proposera une narration supplémentaire explorant les événements précédant l’histoire principale, offrant ainsi un contexte enrichi pour les joueurs souhaitant approfondir l’univers du jeu. Avec sa date de sortie fixée au 30 octobre 2026, Goodboy Galaxy s’annonce comme une aventure platforme colorée et généreuse, mêlant exploration, collection et action, le tout porté par un héros canin déterminé à surmonter les obstacles les plus improbables.

Horticular : un simulateur de jardinage magique arrive sur Nintendo Switch le 30 avril 2026

Le 30 avril 2026 marquera la sortie de Horticular sur Nintendo Switch, un jeu de construction et d’entretien de jardin développé par inDirection Games. Ce titre propose une expérience relaxante où les joueurs sont chargés de redonner vie à un jardin abandonné, après avoir été invoqués par des gnomes mystérieux. L’objectif principal consiste à restaurer et à agrandir cet espace vert tout en attirant une faune variée et en interagissant avec des personnages excentriques.

Dans Horticular, les joueurs bénéficient d’une liberté créative totale pour façonner leur jardin selon leurs envies. Le jeu propose des centaines d’éléments et de types de surfaces déverrouillables, permettant de personnaliser chaque recoin. Que ce soit pour cultiver des légumes, aménager des zones spécifiques ou simplement contempler son œuvre, le rythme est entièrement laissé au choix du joueur. L’un des aspects centraux du gameplay réside dans la création et la préservation d’habitats naturels pour attirer des animaux. Chaque espèce possède ses propres exigences, obligeant le joueur à planifier soigneusement son aménagement. Si les besoins des animaux ne sont pas satisfaits, ces derniers peuvent quitter le jardin pour chercher un environnement plus adapté.

L’immersion est renforcée par un cycle jour-nuit et des effets météorologiques dynamiques, qui influencent directement le comportement des animaux et l’état du jardin. La nuit, par exemple, attire des personnages indésirables, tandis que certaines espèces préfèrent des conditions climatiques spécifiques. Les orages, quant à eux, peuvent provoquer des éclairs aux conséquences imprévisibles. Pour maintenir l’équilibre du jardin, le joueur dispose de pouvoirs magiques, lui permettant de lutter contre la corruption envoyée par un ennemi mystérieux, ainsi que contre le déclin naturel des plantes. Des gnomes bienveillants et des gants enchantés l’assistent dans cette tâche, garantissant que le jardin reste florissant.

Le jeu propose également un système d’améliorations et d’objets à débloquer, offrant la possibilité de personnaliser chaque partie. Aucune décision ne verrouille l’accès à du contenu, permettant aux joueurs de tout collectionner au fil de leur progression. Par ailleurs, Horticular intègre une dimension narrative à travers des personnages excentriques qui envoient des lettres et confient des missions en échange de récompenses. Ces quêtes, optionnelles, ajoutent une couche supplémentaire d’interactivité et de profondeur à l’expérience.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires, les joueurs pourront renommer les animaux pour personnaliser davantage leur jardin, participer à des compétitions de jardinage en jeu, échanger du nectar contre des objets décoratifs, ou encore capturer des images de leur création via un mode photo intégré. Le jeu inclut également un éditeur de données accessible, permettant aux joueurs de modifier certains aspects du jeu selon leurs préférences.

Horticular sera disponible en édition standard, ainsi qu’en version Complete Edition incluant le DLC Frozen Frontier, qui sortira simultanément. Ce contenu additionnel promet d’étendre l’expérience de base avec de nouveaux éléments et défis à explorer. Avec sa sortie imminente, Horticular s’annonce comme une proposition idéale pour les amateurs de jeux de simulation et de gestion, mêlant créativité, stratégie et une atmosphère apaisante.

Perfect Tides: Station to Station arrive sur Nintendo Switch le 14 mai 2026

Le récit d’apprentissage Perfect Tides: Station to Station, développé par Three Bees, sortira finalement sur Nintendo Switch le 14 mai 2026, après une attente prolongée. Initialement prévu pour l’année précédente, le jeu propose une aventure narrative centrée sur Mara Whitefish, une jeune écrivaine en herbe qui entame ses études universitaires dans une grande ville. À travers son parcours, le joueur accompagne Mara dans sa quête d’équilibre entre ambitions littéraires, relations personnelles et construction identitaire, le tout dans un cadre inspiré des années 2000.

L’histoire plonge le joueur dans la vie de Mara, où chaque décision influence son évolution. Le gameplay repose sur des interactions avec une galerie de personnages mémorables – amis, amants ou mentors – qui l’aident à se forger une personnalité et à affiner ses aspirations. Le système de transport en commun de la ville sert de fil conducteur pour explorer plus de soixante environnements différents, reflétant la diversité des lieux et des expériences qui jalonnent son parcours. Mara dispose d’un téléphone portable de style ancien, où elle peut noter les noms et les détails importants, ainsi que d’une collection de livres et de lectures assignées qui élargissent ses connaissances et alimentent ses conversations.

Chaque rencontre, chaque devoir et chaque dialogue offre à Mara l’opportunité de progresser vers le statut d’écrivaine qu’elle rêve d’atteindre, ou au contraire, de s’enliser dans une médiocrité anonyme. Le jeu met l’accent sur l’authenticité des situations et des personnages, une signature de Meredith Gran, créatrice du webcomic à succès Octopus Pie et du jeu original Perfect Tides, primé pour son approche narrative.

Pour cette version Switch, Three Bees a collaboré avec le studio Clickpulp afin d’optimiser les contrôles et garantir une expérience fluide. Meredith Gran a souligné l’importance de cette adaptation, affirmant que Mara se sentait « comme chez elle » sur la console de Nintendo. Avec sa sortie imminente, Perfect Tides: Station to Station s’annonce comme une plongée immersive dans les défis et les espoirs de la jeunesse, où chaque choix compte et où la ville devient un personnage à part entière.

Golf With Your Friends 2 : un mini-golf chaotique débarque sur Switch 2 à l’automne 2026 avec le cross-play

Préparez-vous à une nouvelle partie de mini-golf déjantée avec Golf With Your Friends 2, dont la sortie est confirmée pour l’automne 2026 sur Nintendo Switch 2. Cette suite promet une expérience encore plus folle et personnalisable, avec six nouveaux parcours uniques, chacun intégrant des mécaniques de jeu inédites. Que ce soit pour défier la gravité ou surmonter des obstacles physiques retors, chaque trou offre une expérience distincte qui garde les joueurs en haleine.

L’un des points forts de cette nouvelle mouture est son éditeur de niveaux amélioré (Level Editor 2.0), qui donne aux joueurs un contrôle total sur la création de parcours. Grâce à des outils intuitifs et une personnalisation avancée, il est désormais plus facile que jamais de concevoir, partager et jouer sur des parcours riches en obstacles dynamiques. La personnalisation est également au cœur de l’expérience, avec l’introduction des « Hole Explosions », des effets visuels festifs qui accompagnent chaque putt réussi, ainsi qu’une large gamme d’options cosmétiques pour customiser sa balle de golf.

Le système de progression a été repensé pour offrir une expérience plus transparente, avec des récompenses 100 % déblocables via le gameplay, sans microtransactions. Les joueurs pourront ainsi collectionner une multitude d’objets cosmétiques pour personnaliser leur expérience.

Autre grande nouveauté : Golf With Your Friends 2 supportera le cross-play complet entre Nintendo Switch 2, PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, permettant aux joueurs de s’affronter ou de coopérer quel que soit leur plateforme. Développé par Radical Forge et édité par Team17 en collaboration avec tinyBuild, ce titre s’annonce comme une évolution majeure du concept original, mêlant créativité, compétition et fun débridé.

Avec sa date de sortie prévue pour l’automne 2026, Golf With Your Friends 2 promet de devenir un incontournable pour les amateurs de mini-golf et de jeux multijoueurs, offrant une expérience accessible, sociale et profondément personnalisable. À vos clubs ! ⛳🎉

SpeedRunners 2: King of Speed débarque sur Nintendo Switch en juillet 2026 – Le roi de la vitesse est de retour !

SpeedRunners 2: King of Speed arrive sur Nintendo Switch en juillet 2026, marquant le retour d’une licence indie devenue culte depuis son lancement en 2016. Édité par tinyBuild, connu pour des titres comme Graveyard Keeper et Potion Craft, et développé par Fair Play Labs, studio derrière Nickelodeon All-Star Brawl, ce nouveau volet conserve l’essence du jeu original tout en introduisant des évolutions significatives. La sortie est prévue pour juillet 2026, avec une bande-annonce récente confirmant cette date.

Le principe de base reste inchangé : des courses de plateforme en 2D où les joueurs s’affrontent dans des arènes conçues pour tester leur réactivité et leur maîtrise des mécaniques de mouvement. SpeedRunners 2 propose cependant des améliorations notables, à commencer par la possibilité de jouer à huit simultanément, en local comme en ligne. Cette extension du nombre de participants promet des parties plus dynamiques et chaotiques, où la stratégie collective et les trahisons de dernière seconde joueront un rôle encore plus crucial.

L’expérience de jeu repose sur plusieurs piliers. Les joueurs doivent maîtriser des déplacements précis, incluant la course, le saut, le slide et l’utilisation d’un grappin pour se propulser ou attraper des adversaires. Les cartes, décrites comme « expertly crafted », sont conçues pour offrir des défis variés, avec des boosters et des pick-ups stratégiques. Ces derniers incluent des missiles, des pièges, des rayons gelants et d’autres outils permettant d’éliminer ses rivaux en les poussant hors de l’écran. L’objectif reste simple : franchir la ligne d’arrivée en premier, par tous les moyens nécessaires.

Visuellement, SpeedRunners 2 adopte un style rétro-futuriste inspiré des comics des années 1960, avec des graphismes en haute définition qui modernisent l’esthétique du premier opus. Le netcode a également été amélioré pour offrir une expérience en ligne plus fluide et réactive. Les joueurs pourront choisir parmi une galerie de personnages excentriques, mêlant des héros de retour et de nouvelles recrues, chacun apportant potentiellement des variations de gameplay.

Le jeu s’adresse à la fois aux nouveaux venus et aux vétérans du premier SpeedRunners. Pour les débutants, l’accessibilité est mise en avant, avec des mécaniques faciles à prendre en main mais difficiles à maîtriser. Pour les joueurs compétitifs, SpeedRunners 2 propose des tournois, des défis personnalisables et des classements pour gravir les échelons. Les joueurs occasionnels ne sont pas en reste, avec la possibilité d’organiser des parties privées pour des sessions plus détendues.

Le premier SpeedRunners, développé par DoubleDutch Games, a connu un succès remarquable depuis sa sortie en 2016. Avec plus de 10 millions de joueurs à son actif, il s’est imposé comme une référence du genre, souvent comparé à Mario Kart dans l’univers des plateformes 2D. Le jeu a également su maintenir une communauté active, avec une scène compétitive toujours dynamique. Cette suite vise à capitaliser sur cet héritage tout en attirant une nouvelle génération de joueurs.

The Player Who Can’t Level Up a été annoncé sur Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue au premier semestre 2027. Développé par Smilegate en collaboration avec Tripearl Games, ce titre adapte une franchise populaire issue de web novels et webtoons du même nom, cumulant plus de 210 millions de vues à travers le monde. Le jeu transpose cette propriété intellectuelle établie dans un format action roguelite en 3D, offrant une expérience de jeu inédite dans l’univers du média original.

L’histoire suit Kim Kigyu, un personnage qui se réveille en tant que « Player » dans un monde où les mécaniques RPG traditionnelles ne s’appliquent pas. Contrairement aux conventions du genre, il reste bloqué au niveau 1 de manière permanente. Cette limitation narrative sert de fondement à un système de progression alternatif, où le joueur doit constamment améliorer ses armes pour gagner en puissance. Ce mécanisme de renforcement permanent permet de contourner l’absence d’évolution classique des statistiques, tout en offrant une courbe de progression tangible au fil des parties.

Le gameplay repose sur un système de combat dynamique et accessible, conçu pour concilier simplicité de prise en main et profondeur stratégique. Les contrôles épurés permettent d’exécuter des enchaînements fluides, incluant des attaques normales, des assauts en mode berserk et des attaques d’éveil, le tout dans un style cinématographique aux impacts visuels marqués. Le titre mise sur l’Unreal Engine 5 pour offrir des graphismes en 3D détaillés, une caméra libre et des animations fluides, renforçant l’immersion dans son univers.

La structure roguelite du jeu se distingue par une approche axée sur la rejouabilité et l’expérimentation. Chaque tentative pour gravir la tour centrale génère des combinaisons de compétences aléatoires, encourageant les joueurs à adapter leurs stratégies en permanence. Un système de perks et d’améliorations, débloqués au fil des runs, permet de personnaliser progressivement son approche. Contrairement à de nombreux titres du genre, The Player Who Can’t Level Up évite les mécaniques punitives de permadeath, permettant aux joueurs de progresser sans crainte de perdre leurs acquis entre les sessions.

L’aspect narratif occupe une place centrale dans le développement du jeu. Les équipes de Smilegate et Tripearl Games ont collaboré directement avec les auteurs et artistes originaux de la franchise pour créer une histoire inédite, conçue pour satisfaire à la fois les fans existants et les nouveaux venus. Cette approche vise à préserver l’essence des œuvres originales tout en les adaptant aux spécificités du médium vidéoludique.

Nuntius Games a annoncé deux nouveaux titres pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, chacun explorant des genres distincts tout en proposant des approches visuelles marquées. Alien Strike: Blasting the Intruders, développé par Combo Game Studio, et Heroes of Magic and Steel, issu de Gaister Studios, représentent deux facettes complémentaires du catalogue de l’éditeur, mêlant action frénétique et stratégie réfléchie.

Alien Strike: Blasting the Intruders se présente comme un run and gun coopératif pouvant accueillir jusqu’à trois joueurs. Le jeu mise sur des mécaniques de tir classiques revisitées, où les joueurs peuvent glisser, sauter et tirer dans huit directions pour affronter des vagues d’ennemis extraterrestres dans des environnements chaotiques. L’esthétique du titre se distingue par son inspiration manga et anime, avec des couleurs vives et un style visuel éloigné des codes militaires traditionnels du genre. Les attaques spéciales, capables d’éliminer tous les ennemis à l’écran, rappellent directement l’âge d’or des salles d’arcade.

Le gameplay met l’accent sur la dynamique de combat, avec un système de changement d’arme en temps réel et des capacités spéciales qui renforcent l’aspect coopératif. Alyson Monteiro, directrice artistique du projet, explique que le jeu s’inspire de licences comme Metal Slug, Contra et Mega Man. À l’origine simple projet d’étude, Alien Strike a évolué pour devenir une sortie commerciale à part entière, conservant cette influence rétro tout en modernisant l’expérience.

De son côté, Heroes of Magic and Steel propose une approche radicalement différente, centrée sur la stratégie tactique et le deckbuilding. Le jeu combine des batailles sur grille hexagonale avec un système de construction de deck, où chaque décision peut influencer l’issue des combats. Les joueurs doivent composer une équipe de trois héros, exploiter leurs synergies et adapter leur stratégie en fonction des cartes disponibles et des spécificités de chaque carte.

La narration occupe une place particulière dans Heroes of Magic and Steel, avec une présentation sous forme de planches de bande dessinée qui ajoute une dimension visuelle distinctive. Chaque carte jouée ne revient dans le deck qu’au tour suivant, ce qui accentue le poids des choix tactiques. Lucas Gamarra, directeur du jeu, cite des références variées comme Slay the Spire, XCOM, Heroes of Might and Magic, ainsi que des éléments compétitifs inspirés de Dota et League of Legends. Cette combinaison vise à offrir une expérience où chaque partie se distingue, renforçant la rejouabilité du titre.