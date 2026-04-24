Gravissez les échelons des charts et devenez la prochaine sensation de la K-pop ! PQube, le développeur Wisageni Studio et Maximum Entertainment France sont ravis de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de K-Pop Idol Stories: Road to Debut, présentant son gameplay et comment devenir un manager de K-pop à succès dans le milieu musical hyperconcurrentiel.

Le jeu sera disponible cet été en édition physique pour Nintendo Switch et PlayStation 5.

Dans K-pop Idol Stories : Road to Debut, les joueurs incarnent un manager chargé d’accompagner un groupe de K-pop sur le chemin de la célébrité. Grâce à un recrutement stratégique et à des entretiens, ils doivent recruter des talents et façonner chaque étape de leur carrière naissante. Une planification minutieuse est essentielle, car les managers doivent trouver le juste équilibre entre travail, entraînement et temps de repos dans l’emploi du temps de leurs idoles afin de garantir qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes. Pousser les idoles à travailler trop dur risque de les épuiser et de nuire à leurs performances, tandis qu’accorder des pauses supplémentaires peut remonter le moral au prix d’une pression financière accrue.

Au fil de leur aventure, les joueurs devront faire face aux défis imprévisibles de l’industrie de la K-pop, qu’il s’agisse de gérer des rivalités acharnées ou de représenter leur groupe sous les feux de la rampe, chaque décision ayant des conséquences durables. La nouvelle vidéo explicative présente le gameplay de simulation très riche du jeu, ainsi que les décisions cruciales que les joueurs pourront prendre lors de sa sortie à l’été 2026.

À propos de K-pop Idol Stories: Road to Debut :

Le mélange ultime entre la K-pop et les jeux de simulation de vie ! Endossez le rôle d’un manager et créez le groupe d’idoles de vos rêves en repérant des talents, en gérant les emplois du temps, en choisissant les tenues, en planifiant la stratégie sur les réseaux sociaux et en organisant l’album parfait. Parviendrez-vous à lancer leur carrière ?

Ton groupe de K-pop de rêve : Choisis parmi huit stagiaires uniques, de la joyeuse Minji à la timide Ai. La composition et les compétences de ton groupe sont entre tes mains, et c’est à toi de les transformer en stars.

Gère leur emploi du temps : En tant que manager, tu dois trouver le juste équilibre entre endurance, finances et charge de travail. Si tu pousses trop tes idoles, tu risques de les épuiser, mais si tu les chouchoutes trop, tu vas vite te retrouver à court d’argent !

Les relations comptent : les liens que vous tissez déterminent chaque issue. Vos décisions influencent la façon dont chaque personnage vous perçoit, débloquant de nouvelles rencontres, intrigues et fins.

Bande originale K-pop : comprenant des morceaux exclusifs et des pistes vocales spéciales pour les débuts de votre groupe, produites spécialement pour le jeu. Les fans de K-pop vont se ruer sur la liste des titres !

Des mini-jeux immersifs : Repérez de nouvelles idoles, trouvez les bonnes notes pendant les répétitions vocales et maîtrisez les chorégraphies dans des défis rythmiques. Vos performances dans ces mini-jeux déterminent votre succès en tant que manager d’idoles.

Une aventure visuelle : De superbes illustrations dessinées à la main donnent vie à un univers riche. Des émotions et des gestes magnifiquement animés rendent vos idoles plus vivantes que jamais, vous permettant de créer un lien avec elles comme jamais auparavant.

K-Pop Idol Stories: Road to Debut sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 à l’été 2026.