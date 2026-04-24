Le jeu de simulation de survie cozy de James Bendon offre une mise à jour gratuite aux joueurs actuels sur Nintendo Switch, pendant que « The Great Bite » propose une mise à jour majeure sur Steam, avec une toute nouvelle région à explorer.



KRAFTON, Inc. a annoncé aujourd’hui le lancement de Dinkum sur Nintendo Switch 2, amenant ainsi ce jeu de simulation de vie et de survie très apprécié sur la toute dernière console de Nintendo. Créé par le développeur australien indépendant James Bendon, Dinkum invite les joueurs à bâtir une ville, cultiver, pêcher, miner et explorer un monde inspiré de l’Outback australien, en solo ou entre amis.

Dans le cadre de l’annonce faite aujourd’hui, KRAFTON a également confirmé que les joueurs actuels sur Nintendo Switch pourront passer à la version Nintendo Switch 2 sans frais supplémentaires grâce à un pass de mise à niveau gratuit. Les versions Nintendo Switch incluront la mise à jour « Animal Tracks », déjà disponible pour les joueurs Steam.

« J’ai grandi en jouant aux jeux Nintendo, c’est pourquoi il est extrêmement important pour moi de voir un jeu que j’ai créé sortir sur une plateforme Nintendo », a déclaré James Bendon, créateur de Dinkum. « La créativité de la communauté Dinkum ne cesse de m’inspirer, et je suis impatient de continuer à développer cet univers avec les joueurs. »

En plus de son lancement sur Nintendo Switch 2, Dinkum célèbre également son premier anniversaire sur Steam avec « The Great Bite », une mise à jour majeure proposant un tout nouveau lieu à explorer. L’île offre des falaises à escalader, une nouvelle flore et des terrains variés, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d’exploration du monde de Dinkum. Les joueurs peuvent également restaurer les phares pour révéler les trésors situés à proximité sur la carte.

Cette mise à jour ajoute également de nouveaux objets décoratifs, des objets de collection et des véhicules, ainsi que plusieurs fonctionnalités visant à améliorer le confort de jeu et les possibilités de personnalisation. Une nouvelle option « Servo » permet aux joueurs de faire apparaître des véhicules où qu’ils se trouvent, tandis que de nouveaux accessoires pour le visage et le système de personnalisation « Swag Pack » offrent encore plus de choix pour personnaliser les personnages.

Pour marquer le premier anniversaire du jeu sur Steam, Dinkum organisera également un événement en jeu à durée limitée. Jusqu’au 7 mai, les joueurs Steam qui vendront du poisson à John’s Goods recevront des tickets commémoratifs pouvant être échangés contre des objets exclusifs.

De plus, Dinkum sera proposé avec une réduction de 20 % sur Steam, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à partir du 23 avril en Europe.