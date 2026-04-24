Découvrez Disgaea sous un tout nouveau jour dans ce RPG d’action déjanté !

Nous sommes ravis d’annoncer que Disgaea Mayhem, une toute nouvelle interprétation survitaminée de la franchise Disgaea, arrive le 23 juillet sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam.

La princesse a besoin de son flan dans cette nouvelle aventure de la vénérable série Disgaea. Prenez le contrôle direct de l’action en incarnant N.A., un mercenaire au palais raffiné, et éliminez des monstres pour de l’argent.

Équipez sept armes différentes pour jouer de sept façons distinctes ! Que vous préfériez l’épée éprouvée ou l’arc à distance, changez d’arme pour varier votre style de jeu !

Plus les choses Magichangent, plus elles restent les mêmes. Montez en niveau, améliorez votre équipement et votez de nouvelles lois à l’Assemblée du Chocolat Noir pour faire grimper les chiffres jusqu’à infliger des millions de dégâts à chaque coup ! Vous pouvez même recruter des démons classiques comme le Prinny pour vous accompagner !

Il est temps de redécouvrir Disgaea sous un angle inédit !

Fonctionnalités :

Magichange en action : Prenez le contrôle direct des combats dans ce spin-off action-RPG de la série Disgaea ! Affrontez des centaines d’ennemis avec les armes emblématiques de la saga, comme l’épée, le pistolet, le poing ou la hache !

: Prenez le contrôle direct des combats dans ce spin-off action-RPG de la série Disgaea ! Affrontez des centaines d’ennemis avec les armes emblématiques de la saga, comme l’épée, le pistolet, le poing ou la hache ! Grind pour dominer : Impossible de parler de Disgaea sans évoquer le grind ! Explorez le Monde des Objets pour améliorer votre équipement, réincarnez-vous pour booster vos stats de base, ou montez en niveau pour régner en maître !

: Impossible de parler de Disgaea sans évoquer le grind ! Explorez le Monde des Objets pour améliorer votre équipement, réincarnez-vous pour booster vos stats de base, ou montez en niveau pour régner en maître ! Satisfaire ses envies : Il faut un démon pour nourrir une princesse ! La princesse Tichelle adore son flan, et N.A. adore les paies. En collaborant, ils obtiendront tous deux ce qu’ils désirent ! Un dessert peut rapprocher les gens (et les démons) dans cette histoire légère et décalée.

Édition Limitée disponible en précommande !

En plus d’inclure une copie du jeu de base, l’Édition Limitée comprend :

✅ Boîtier collector

✅ Artbook The Art of Mayhem

✅ Bande originale Hellscape

✅ Support acrylique N.A. & Tichelle

✅ Porte-clés acrylique Flan Fanatic

L’Édition Limitée est disponible en précommande dès maintenant au prix de 99,99 $, dans la limite des stocks disponibles.