Le créateur Kazuma Kaneko signe son grand retour sur consoles avec un tout nouveau RPG

Le studio Colopl et le célèbre directeur artistique Kazuma Kaneko annoncent aujourd’hui la sortie de KAZUMA KANEKO’S TSUKUYOMI sur Nintendo Switch. Le titre mêle habilement les mécaniques rapides du deck-building roguelike narratif au character design et à l’univers visuel emblématiques des précédents RPG de Kazuma Kaneko. TSUKUYOMI est disponible des aujourd’hui en version digitale sur le eShop de la Nintendo Switch au prix de 24,99 euros.

Dans TSUKUYOMI, les joueurs incarnent quatre Chasseurs Divins qui progressent à travers les étages infestés de démons de la tour Hashira. Ce gratte-ciel ultramoderne a été scellé par la mystérieuse Noriko Tomi. Chacun des quatre Tsukuyomi possède ses propres forces et faiblesses au combat. En construisant soigneusement leur deck, les joueurs pourront exploiter le style unique de chacun afin de venir à bout de plus de 40 boss qui se dressent sur leur chemin. Au fil de leur progression, les chasseurs gagnent des niveaux et obtiennent des Tsukimono, des objets qui renforcent leurs characteristiques le temps d’une partie. Du contenu additionnel se debloquera une fois le monde histoire terminé, offrant de nouveaux challenges à la difficulté accrue.

Tout au long de l’aventure, les choix des joueurs auront un impact immédiat et influenceront l’alignement moral de leur chasseur divin. Celui-ci détermine les types de Cartes de Création* obtenues lors des rencontres avec le personnage Okami. Avec plus de 3 000 cartes à découvrir, chaque partie propose une expérience différente, enrichie par des cartes issues de précédentes sessions.

À mi-parcours, les joueurs croiseront la route des célèbres chasseurs de démons Dante, Nero et Vergil, issus du jeu d’action culte de Capcom Devil May Cry 5. Selon les décisions prises en cours de partie, ils auront l’opportunité les affronter. Ces adversaires redoutables disposent de compétences uniques et particulièrement puissantes. Les combats s’annoncent exigeants, mais les récompenses sont à la hauteur du challenge ! Une fois vaincus, ces chasseurs de démons légendaires rejoignent Tsukuyomi sous forme de puissantes cartes d’alliés « Jinma », permettant de retrouver leur style de combat iconique qui a fait la renommée de DMC5.