Le prochain projet de Yacht Club Games, Mina the Hollower, connaît enfin une avancée majeure après un développement prolongé. Initialement prévu pour octobre 2025, le jeu a subi un report et devrait désormais sortir au printemps 2026. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été communiquée, l’équipe a annoncé une étape cruciale : le jeu a officiellement atteint le statut « gold », signifiant que le développement est terminé et que le processus de soumission aux partenaires first-party a débuté. Cette nouvelle laisse présager une annonce imminente concernant la date de sortie définitive, que Yacht Club Games s’engage à partager dès que possible.

Mina the Hollower plonge les joueurs dans un univers sombre et aventureux où ils incarnent Mina, une Hollower expérimentée envoyée en mission pour sauver une île maudite. Le gameplay mêle exploration et combat, avec un système de fouet comme arme principale, complété par une variété d’armes secondaires et d’objets à collectionner. Le titre se distingue par son approche métroidvania, où les joueurs devront creuser sous terre pour éviter les dangers et affronter des créatures hostiles.

L’univers visuel du jeu repose sur des graphismes en pixels soignés, dans la lignée de l’esthétique rétro qui a fait le succès de Shovel Knight. Les environnements regorgent de détails et de secrets à découvrir, tandis que les boss imposants promettent des affrontements épiques. La bande-son, décrite comme « infectious », contribue à l’immersion dans cet univers peuplé de personnages étranges et de lieux exotiques. L’obscurité omniprésente sert de toile de fond à une aventure où chaque recoin peut cacher un mystère ou un défi.

Yacht Club Games, studio à l’origine de la franchise Shovel Knight, applique ici son expertise en matière de gameplay précis et de level design méticuleux. Mina the Hollower s’annonce comme une évolution naturelle de leur style, avec des mécaniques de combat raffinées et une exploration approfondie. Le report de la sortie, bien que décevant pour les fans, semble avoir permis aux développeurs d’affiner chaque aspect du jeu pour offrir une expérience aboutie.

La confirmation du statut « gold » marque une étape décisive, indiquant que le jeu est désormais entre les mains des plateformes pour validation finale. Si le processus de soumission se déroule sans encombre, la sortie pourrait intervenir plus tôt que prévu dans la fenêtre printanière annoncée. Les joueurs peuvent donc s’attendre à des nouvelles concrètes dans les semaines à venir, avec l’espoir de mettre enfin la main sur ce titre très attendu.